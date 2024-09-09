Narin'in ardından bir haber de İstanbul'dan gelmişti! 3 gündür kayıp olan Sevda Yılmaz'dan sevindiren haber

Türkiye günlerdir Narin'i konuşurken bir kaybolma haberi de İstanbul'dan gelmişti. İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, dedesinin yanından 'Babama gideceğim' diyerek ayrılmıştı. 3 gündür haber alınamayan Sevda ile ilgili babası "Daha önce hiç böyle bir durum yaşanmamıştı" demişti. Olayla ilgili sevindiren haber İstanbul Emniyeti'nden geldi.

"BABAMA GİDECEĞİM" DİYE AYRILDI

13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 6 Eylül Cuma günü dedesinin yanından “Babama gideceğim” diye ayrıldı. Yılmaz’ın annesi ve babası ayrı olduğundan velayeti annesindeydi. Fakat baba ve annenin arasında herhangi bir sıkıntı olmadığından sık sık babasına da gittiği belirtildi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR DURUM YAŞANMAMIŞTI"

Sevda Yılmaz’ın babası Sedat Yılmaz, Avcılar Çocuk Büro Amirliği’ne başvurdu. Sedat Yılmaz, kızının telefonunun da cuma gününden itibaren kapalı olduğunu belirtti ve ifadesinde şunları söyledi:

“Sabah dedesinin yanından babamın yanına gidiyorum diyerek çıkmış. Evden çıkarken üzerinde hangi elbiseler varmış bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir durum yaşanmamıştı. Evden kaçma gibi bir durum söz konusu olmadı. Aile içerisinde de olumsuz bir durum yok. Kayıp olarak aranıp bulunmasını ve ailesine teslim edilmesini istiyorum."

"HERKESTEN ŞÜPHELENİYORUM"

Baba Sedat Yılmaz, “Özellikle Esenyurt-Avcılar arasında sahilde bir arkadaşıylaymış. Daha sonra onun yanından da ayrılıyor babama gideceğim diyerek. Normalde de zaten gelip bende kalırdı” dedi.

Yılmaz, “Narin olayından sonra herkesten şüpheleniyorum” derken yetkililere çağrıda bulundu:

“Bu sabah da yine karakola gittim kayıp ilanları için. Karakolda sürekli olarak bana ‘Bulunur, edilir’ deniyor. Ama geçiştirildiğimi düşünüyorum. Yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini talep ediyorum.”

"BİR HAFTADIR GÖRMEDİM"

Baba Sedat Yılmaz, kızını ararken bir olay daha yaşadı. 7 Eylül’de kızının arkadaşı olduğu söylenen Suriyeli Fatma Ş.’nin yanına giderek kızını sordu fakat Fatma Ş.’den “Bir haftadır görmedim” yanıtını aldı.

8 Eylül’de ise kayıp Sevda Yılmaz’ın annesi Hanife Tutar, Fatma Ş.’nin evine gelerek kızının kıyafetlerini kendisine teslim ettiğini söyledi. Daha sonra Sedat Yılmaz, Fatma Ş.’nin evine tekrar gitti. O esnada evde bulunan Fatma Ş.’nin babası Abdurrahman Ş. ile tartışma sonrası kavga çıktı. Yılmaz, soruşturma sırasında bu ailenin de soruşturulması gerektiğini savundu.

KÜÇÜK KIZ BULUNDU

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğle saatlerinde Sevda'nın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunduğunu açıkladı.