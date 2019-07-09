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Narkotik köpeği bagajdaki uyuşturucu dolu valizi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Denizli'de, narkotik köpeği "Chaco"nun bir otomobilin bagaj bölgesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, valiz içerisinde 5 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de narkotik köpeği "Chaco"nun yardımıyla bir aracın bagajındaki valizde 5 bin 190 uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldıkları bilgi üzerine çalışma başlattı.

Buldan istikametinden Denizli yönüne giden şüpheli otomobil, güzergahtaki görevli ekiplerce kontrol amaçlı durduruldu.

Narkotik köpeği "Chaco"nun aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 5 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan M.T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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