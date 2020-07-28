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Narkotik köpeği ‘Sıtma’ buldu, 150 bin TL değerinde esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan bir kamyonda narkotik köpeği ‘Sıtma’ ile yapılan aramalarda, pet şişelere zulalanmış halde yaklaşık 150 bin TL değerinde esrar ele geçirildi.

Narkotik köpeği ‘Sıtma’ buldu, 150 bin TL değerinde esrar ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde doğu illerinden yola çıkan bir araçla, Kocaeli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyonu takibe aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, uyuşturucu sevkiyatı yapılan kamyon Gebze ilçesi TEM Otoyolu Muallim Köy Mahallesi mevkiinde durduruldu. Ekipler kamyonda narkotik köpeği ‘Sıtma’ ile arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda ‘Sıtma’nın yoğun tepki vermesi üzerine 15 adet pet şişe içerisine zulalanmış, 8 kilo 60 gram toz esrar ele geçirildi.

150 BİN TL DEĞERİNDE

Olayla ilgili araçta bulunan E.G. simli şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından araçta ele geçirilen esrara el konuldu. Ele geçirilen esrarın yaklaşık 150 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MK-DK-Y)

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