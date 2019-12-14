Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2)

ADL\u0130YEYE SEVK ED\u0130LD\u0130\nKocaeli\u2019de TEM Otoyolu\u2019nda durdurulan hafif ticari ara\u00e7ta 35 kilo 785 gram eroin ile yakalanan S.S. emniyetteki i\u015flemlerin ard\u0131ndan K\u00f6rfez Adliyesi\u2019ne sevk edildi. \nNabi YAZICI\/K\u00d6RFEZ(Kocaeli), (DHA)\nFOTO\u011eRAFLIPARTNER'\u0130kimiz de \u00e7ok rahat tak\u0131labilirdik ama bir aile olmak istedik'Emin\u00f6n\u00fc'nde umut kuyru\u011fu (1)\u00a0Gaziosmanpa\u015fa\u2019da cezaevi firarisi polise ate\u015f a\u00e7t\u0131, annesini yaralad\u0131
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