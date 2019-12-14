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Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ile yakalanan S.S.

Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin ile yakalanan S.S. emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)
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