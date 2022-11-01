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Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü

01.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, uyuşturucu ticareti yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü

Yapılan operasyonda ikametteki aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs da suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, suçüstü yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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Kayseri uyuşturucu

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