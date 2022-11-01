Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, uyuşturucu ticareti yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.
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