Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü

Yapılan operasyonda ikametteki aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs da suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, suçüstü yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

