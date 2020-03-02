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  4. NASA'dan çarpıcı koronavirüs paylaşımı! Bakın nasıl değişmiş

NASA'dan çarpıcı koronavirüs paylaşımı! Bakın nasıl değişmiş

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

NASA'nın son olarak paylaştığı uydu fotoğrafı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan paylaşıma göre Çin'de yaşanan koronavirüs salgını hava kirliliğini azalttı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgın Çin'de ilginç bir haber ile gündemde.

Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip.
Dış basında yer alan habere göre, Corona virüs Çin'de hava kirliliğinin azalmasının da önünü açtı.
NASA'nın yayınladığı uydu fotoğraflara göre, azot dioksit oranında hatırı sayılır bir düşüş gözlemlendi.
Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor.
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs çin sağlık hava kirliliği

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