NASA'dan korkutan paylaşım! Gün gün eriyor...

Karede yer alan görüntü ise sosyal medyanın yakından takip ettiği 'Tabul buzul' ismiyle anılan buz parçası. 2000 yılında kopan ve 18 yıldır okyanusta yolculuk eden buz parçasını bu denli ilginç kılansa şekli oldu.

1 / 13 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Küresel Isınma'nın bir sonucu olan buzul erimesine dikkat çekmek için uzaydan çektiği kareleri kamuoyu ile paylaştı.

2 / 13 Bu kareyi ilginç kılan ise kopan buzulun şekli oldu. Sosyal medyada 'Tabul buzul' lakabı takılan buz parçası 2000 yılında koptu ve 18 yıldır okyanusta yolculuk ediyor.

3 / 13 KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK? Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

4 / 13 Bilim dünyası Christian Aid tarafından yayınlanan raporu konuşuyor. Zira söz konusu rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

5 / 13 Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

6 / 13 Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

7 / 13 İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

8 / 13 NASA'DAN UYARI: REKOR SOĞUKLARA HAZIR OLUN Küresel Isınma son dönemde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin de (NASA) üzerine en çok mesai harcadığı konuların başında geliyor.

9 / 13 Yeni iklim araştırmasını yayınlayan NASA'nın verileri pek iç açıcı değil. Zira kurum önümüzdeki dönemde rekor seviyede soğuk beklediklerini açıkladı.

10 / 13 Dr. Tony Philips ve Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak yaptıkları araştırma sonucunda Güneş'in eskisi kadar verimli olmadığını ve bu etkilerinin gitgide hissedilmeye başlanacağını belirtti.

11 / 13 NASA Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak nitrik oksit seviyesinin olması gerektiğinden 10 kat kadar daha düşük olduğunu belirterek, çok yakında uzay çağı için rekor soğukların görülme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

12 / 13 Mlynczak bunun için henüz yeterli seviyenin oluşmadığını ancak birkaç ay içinde olabileceğini de ekledi.