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  4. NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı! Astronotlar uzaydan böyle görüntüledi

NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı! Astronotlar uzaydan böyle görüntüledi

27.02.2024 23:49
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki NASA astronotları Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çekti. NASA'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir Space Station astronotu çekti." ifadeleri yer aldı.

NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı! Astronotlar uzaydan böyle görüntüledi

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

NASA PAYLAŞTI

NASA’nın resmi X hesabından yayınlanan ve, “Harika bir kaldera Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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