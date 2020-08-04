NASA'nın son açıklaması herkesi şaşırttı! Burçlar gerçekten değişiyor mu?

Burçların değiştiği iddiasının ilk ortaya atıldığı tarih olan 2016'dan beri ara ara tekrar alevlenerek gündemi meşgul eden konu hakkında NASA Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ne olduğunu yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.
BURÇLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
İnsanların burçlarıyla alakalı paniğe kapılmaları yeni bir durum değil. Burçlarıyla alakalı yorumları takip edip yapacağı hareketleri yorumlara göre düzenleyenler, iş başvurusunu burç yorumuna göre yapanlar, burçların uyumuna göre yeni bir ilişkiye başlayanlar veya bir insanla arkadaşlığını bitirenler... İnsanların burçlara olan düşkünlüğü nedeniyle de burçlardaki değişiklik haberleri medyada ve internette büyük yankı uyandırdı.
BURÇLARIN TARİHÇESİ
Burçları 3000 yıl önce Babiller tarafından bulunan bir sistem olarak adlandırılabiliriz. Gökyüzünü 12 eş parçaya bölen Babiller, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve dünyanın her bir dönüşünde güneşin bu 12 eş parçadan birini aydınlattığını düşünüyorlardı. Bu nedenle 12 aydan oluşan bir takvim sistemi kullanıyorlardı. Bu 12 parçadan her bir bölüme gökyüzünden seçtikleri 12 takımyıldızın adını vererek burç olarak adlandırmışlar. Her bir ay bir burcu temsil ediyordu ve belirli bir ayda doğanların o ayı temsil eden burcun altında doğduğuna inanılıyordu. Babillerin antik hikayelerine göre ise 13 burç bulunuyordu. Ancak 13, takvimlerine ve gökyüzüne uymadığını düşündükleri için burçlardan birini seçip çıkarmışlar. Bu burç Ophiucus olarak da bilinen Yılan burcudur.
13. burcun eklenmesiyle yeni tarihler ve burçların şu şekilde olduğu belirtiliyor.
Oğlak burcu: 20 Ocak - 16 Şubat
Kova burcu: 16 Şubat - 11 Mart
Balık burcu: 11 Mart - 18 Nisan
Koç burcu: 18 Nisan - 13 Mayıs
Boğa burcu: 13 Mayıs - 21 Haziran
İkizler burcu: 21 Haziran - 20 Temmuz
Yengeç burcu: 20 Temmuz - 10 Ağustos
Aslan burcu: 10 Ağustos - 16 Eylül
Başak burcu: 16 Eylül - 30 Ekim
Terazi burcu: 30 Ekim - 23 Kasım
Akrep burcu: 23 Kasım - 29 Kasım
Yılan burcu: 29 Kasım - 17 Aralık
Babillerin burçları icat etmesinden bu yana, aradan geçen 3000 yılda dünyanın ekseni kaydığı için, yani Kuzey Kutbu 3000 yıl önce baktığı yöne bakmadığı için, gökyüzü görünümü o zamanla aynı değil. Takım yıldızlarının boyutları, şekilleri o zamandan oldukça farklı. Yani aslında burçlar icat edildiği tarihten bu yana değiştiler. Ancak bu bir bilim değil dolayısıyla burçların etkilerinin doğru olduğunun kanıtlanmaya çalışılmadığı gibi değişip değişmediğini duyurmak da NASA'nın görevi değil.
ASTROLOJİ ASTRONOMİ DEĞİLDİR...
NASA'nın 2016'da yaptığı açıklamada "NASA'da astronomi çalışıyoruz, astroloji değil. Hiçbir burcu değiştirmedik yalnızca hesaplamalar yaptık." deniliyor. Aslında astrolojinin bilim olmadığını dolayısıyla NASA'nın ilgi alanına girmediğini vurguluyor.
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