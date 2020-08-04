HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA'nın son açıklaması herkesi şaşırttı! Burçlar gerçekten değişiyor mu?

NASA'nın son açıklaması herkesi şaşırttı! Burçlar gerçekten değişiyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır ara ara NASA'nın burçları değiştirdiği ve listeye yeni bir burç daha eklendiği bilgisi internette yayılıyor. Neredeyse her sene gündeme gelen bu bilgiyle alakalı NASA bir açıklama yaptı ve söylentilerin doğru olup olmadığını açıkladı. Peki, burçlar gerçekten değişiyor mu? Bu konuyla alakalı NASA nasıl bir açıklama yaptı?

NASA'nın son açıklaması herkesi şaşırttı! Burçlar gerçekten değişiyor mu?

Burçların değiştiği iddiasının ilk ortaya atıldığı tarih olan 2016'dan beri ara ara tekrar alevlenerek gündemi meşgul eden konu hakkında NASA Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ne olduğunu yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.

BURÇLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İnsanların burçlarıyla alakalı paniğe kapılmaları yeni bir durum değil. Burçlarıyla alakalı yorumları takip edip yapacağı hareketleri yorumlara göre düzenleyenler, iş başvurusunu burç yorumuna göre yapanlar, burçların uyumuna göre yeni bir ilişkiye başlayanlar veya bir insanla arkadaşlığını bitirenler... İnsanların burçlara olan düşkünlüğü nedeniyle de burçlardaki değişiklik haberleri medyada ve internette büyük yankı uyandırdı.

BURÇLARIN TARİHÇESİ

Burçları 3000 yıl önce Babiller tarafından bulunan bir sistem olarak adlandırılabiliriz. Gökyüzünü 12 eş parçaya bölen Babiller, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve dünyanın her bir dönüşünde güneşin bu 12 eş parçadan birini aydınlattığını düşünüyorlardı. Bu nedenle 12 aydan oluşan bir takvim sistemi kullanıyorlardı. Bu 12 parçadan her bir bölüme gökyüzünden seçtikleri 12 takımyıldızın adını vererek burç olarak adlandırmışlar. Her bir ay bir burcu temsil ediyordu ve belirli bir ayda doğanların o ayı temsil eden burcun altında doğduğuna inanılıyordu. Babillerin antik hikayelerine göre ise 13 burç bulunuyordu. Ancak 13, takvimlerine ve gökyüzüne uymadığını düşündükleri için burçlardan birini seçip çıkarmışlar. Bu burç Ophiucus olarak da bilinen Yılan burcudur.

13. burcun eklenmesiyle yeni tarihler ve burçların şu şekilde olduğu belirtiliyor.

  • Oğlak burcu: 20 Ocak - 16 Şubat

  • Kova burcu: 16 Şubat - 11 Mart

  • Balık burcu: 11 Mart - 18 Nisan

  • Koç burcu: 18 Nisan - 13 Mayıs

  • Boğa burcu: 13 Mayıs - 21 Haziran

  • İkizler burcu: 21 Haziran - 20 Temmuz

  • Yengeç burcu: 20 Temmuz - 10 Ağustos

  • Aslan burcu: 10 Ağustos - 16 Eylül

  • Başak burcu: 16 Eylül - 30 Ekim

  • Terazi burcu: 30 Ekim - 23 Kasım

  • Akrep burcu: 23 Kasım - 29 Kasım

  • Yılan burcu: 29 Kasım - 17 Aralık

  • Yay burcu: 17 Aralık - 20 Ocak

Babillerin burçları icat etmesinden bu yana, aradan geçen 3000 yılda dünyanın ekseni kaydığı için, yani Kuzey Kutbu 3000 yıl önce baktığı yöne bakmadığı için, gökyüzü görünümü o zamanla aynı değil. Takım yıldızlarının boyutları, şekilleri o zamandan oldukça farklı. Yani aslında burçlar icat edildiği tarihten bu yana değiştiler. Ancak bu bir bilim değil dolayısıyla burçların etkilerinin doğru olduğunun kanıtlanmaya çalışılmadığı gibi değişip değişmediğini duyurmak da NASA'nın görevi değil.

ASTROLOJİ ASTRONOMİ DEĞİLDİR...

NASA'nın 2016'da yaptığı açıklamada "NASA'da astronomi çalışıyoruz, astroloji değil. Hiçbir burcu değiştirmedik yalnızca hesaplamalar yaptık." deniliyor. Aslında astrolojinin bilim olmadığını dolayısıyla NASA'nın ilgi alanına girmediğini vurguluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Apple fiyatlara karşı isyan bayrağını çekti!Apple fiyatlara karşı isyan bayrağını çekti!
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Razer, Halo Infinite için lisanslı oyun cihazlarını duyurdu

Razer, Halo Infinite için lisanslı oyun cihazlarını duyurdu

Animal Crossing: New Horizons ikinci yaz güncellemesi yolda

Animal Crossing: New Horizons ikinci yaz güncellemesi yolda

Karşınızda dev kamera çemberiyle Huawei Mate 40!

Huawei'nin dev kameralı yeni amiralinden ilk fotoğraf!

Şimdi iPhone SE 2020 düşünsün: Google Pixel 4a duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Google'dan uygun fiyatlı iPhone'u üzecek telefon!

O kadar bizsin ki: Apple kiralardan dert yanıyor!

Apple fiyatlara karşı isyan bayrağını çekti!

Bu kez farklı: PlayStation 5'in fiyatını tekrar paylaştılar!

PS5'in yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.