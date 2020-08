NASA'nın son açıklaması herkesi şaşırttı! Burçlar gerçekten değişiyor mu?

Burçların değiştiği iddiasının ilk ortaya atıldığı tarih olan 2016'dan beri ara ara tekrar alevlenerek gündemi meşgul eden konu hakkında NASA Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ne olduğunu yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.

BURÇLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İnsanların burçlarıyla alakalı paniğe kapılmaları yeni bir durum değil. Burçlarıyla alakalı yorumları takip edip yapacağı hareketleri yorumlara göre düzenleyenler, iş başvurusunu burç yorumuna göre yapanlar, burçların uyumuna göre yeni bir ilişkiye başlayanlar veya bir insanla arkadaşlığını bitirenler... İnsanların burçlara olan düşkünlüğü nedeniyle de burçlardaki değişiklik haberleri medyada ve internette büyük yankı uyandırdı.

BURÇLARIN TARİHÇESİ

Burçları 3000 yıl önce Babiller tarafından bulunan bir sistem olarak adlandırılabiliriz. Gökyüzünü 12 eş parçaya bölen Babiller, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve dünyanın her bir dönüşünde güneşin bu 12 eş parçadan birini aydınlattığını düşünüyorlardı. Bu nedenle 12 aydan oluşan bir takvim sistemi kullanıyorlardı. Bu 12 parçadan her bir bölüme gökyüzünden seçtikleri 12 takımyıldızın adını vererek burç olarak adlandırmışlar. Her bir ay bir burcu temsil ediyordu ve belirli bir ayda doğanların o ayı temsil eden burcun altında doğduğuna inanılıyordu. Babillerin antik hikayelerine göre ise 13 burç bulunuyordu. Ancak 13, takvimlerine ve gökyüzüne uymadığını düşündükleri için burçlardan birini seçip çıkarmışlar. Bu burç Ophiucus olarak da bilinen Yılan burcudur.