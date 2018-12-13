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NASA paylaştı: İşte Güneş'ten en yakın kare

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Parker Solar Probe isimli Güneş inceleme uydusu Güneş'in bugüne kadar en yakından çekilmiş görüntüsünü kayda aldı. Çekilen kare Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafıdan paylaşıldı. 1,5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki uydu, 'Güneşe Dokunma' görevini üstlendi.

2018 yılının Ağustos ayında fırlatılan uydu, Güneş'in içinden çekilen ilk fotoğraf olma özelliğini taşıyor. 42 yıllık rekorun kırılmasını sağlayan uydu, insanlık tarihinde Güneş'e en çok yaklaşan araç olma ünvanını kazandı.

NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, içinde bulunduğumuz gezegen sisteminin tek yıldızı olan Güneş'in bugüne kadar en yakınından çekilmiş kareyi paylaştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında fırlatılmıştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'ten en yakın kareyi paylaştı. Teknik olarak bu fotoğraf, Güneş’in içinden çekilen ilk fotoğraf olma özelliğini taşıyor.

NASA 42 YILLIK REKORU KIRDI

NASA 42 YILLIK REKORU KIRDI
Uzay aracının hala devam eden yolculuğu ile ilgili açıklamada bulunan NASA, Probe’un insanlık tarihinde Güneş’e en çok yaklaşan araç olma unvanını kazandığını duyurdu.
Daha önceki rekorun 1976 yılında uzaya gönderilen Helios-2 isimli uzay aracında olduğu bilgisinin altını çizen NASA, Probe’un 43 milyon kilometrelik rekoru kırdığını belirtti.
Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşması beklenen uzay aracı, Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak.
Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede tutacak.
Güneş'e 7 milyon km uzaklıkta tur atabilecek. 140 milyon km uzaklıktan Dünya'daki bilim insanlarına bilgi gönderebilecek. Uzay aracı 7 yıl sürecek olan yolculuğu sırasında Güneş'in etrafında 24 tur atacak.
Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.
Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor. Bilim adamları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
güneş NASA

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