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NASA uzay teknolojileri konusunda seçmeler yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Herkesin büyük bir merakla beklediği yeni uzay teknolojileri NASA ile birlikte tanıtılacak. Bunlardan bazıları Ay’a yolculuk için kullanılacak. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar.

NASA uzay teknolojileri konusunda seçmeler yapacak

NASA Başkanı Jim Bridenstine tarafından aktarıldığına göre yeni uzay teknolojileri kısa bir süre içerisinde kullanıma açılacak. Tarih 14 Ekim TSİ 18:45’i gösterdiğinde NASA tarafından önemli bir açıklama yapılacağı ifade edildi. Bu açıklamaların daha çok yeni donanımları tanıtma ile alakalı olacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadar yapılan paylaşımlarda böyle bir amacın olduğu çok açıktı.

NASA BAŞKA ŞİRKETLERDEN DONANIM SAĞLIYOR

Birçok kişi NASA operasyonlarında kullanılan araçların ve donanımların yine kurumun kendisine ait olduğunu düşünebilir. Ancak durum bunun neredeyse tam tersi. Bu uzay kurumu tarafından kullanılan araç gereçler ile donanımlar çoğu kez başka şirketlerden alınıyor. Böylece hem rekabet ortamı yaratılıyor hem de NASA bütçesi az da olsa rahatlıyor.

NASA çoğu konuda sadece araştırma ekibi gibi davranıyor. Hatta yine bu kurumun astronotları bile başka şirketlerin veya ülkelerin roketleriyle uzaya taşınıyor. Mesela SpaceX bu konudaki en büyük partnerlerden birisi. Kurumun son dönemlerde yaptığı ataklar, bu tür büyük partnerlerle daha işlevsel hale geliyor. Ay Yüzeyi İnovasyon Girişimi yine bu tür partnerler ortaya çıkarmak için.

Applied Physics Laboratory ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda yeni donanımların ortaya çıkması bekleniyor. Bunlar içerisinden bazıları, uzun süre Ay yüzeyinde yaşamayı sağlayacak cinsten.

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