Nasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yolu

Futbol, dünyanın en popüler spor türü. Pek çok kişi, çocuk yaşlarda futbola ilgi duymaya ve profesyonel bir futbol kariyeri hayali kurmaya başlıyor. Futbolla ilgili kişiler, profesyonel futbolcu olmanın önemli bir kariyer hedefi olduğunu düşünüyor. Bu amaçla nasıl iyi futbolcu olunur ve yıldız futbolcu nasıl olunur sorularına yanıt bulmak için pek çok araştırma yapıyor. Bu yazıda futbolcu olmanın koşulları nelerdir, futbolcularda neye ihtiyaç duyulur, futbolcu nasıl olunur kısaca sizler için derledik. Nasıl profesyonel futbolcu olunur diye merak ediyor musunuz? İşte detaylar…
Nasıl Futbolcu Olunur?
Futbolcu olmak bir meslek olsa da diğer pek çok meslek gibi futbolcu olmak için bir sınava girmeye ya da diplomaya ihtiyacınız yoktur. Bu konuda önemli olan futbolcu olmayı ne kadar istediğiniz ve bu konudaki yeteneğiniz. Futbolcu olduktan sonra futbolcu olduğunuza dair bir lisans edinirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen bu lisans, oynadığınız kulübe iletilir ve bu kulüp de lisansınızı siz transfer edilene kadar saklı tutar. Bir futbolcu için en önemli belge bu lisanstır. Bu lisans ile profesyonelliğinizi elde etmiş olursunuz.
Futbolcu Olmak için Hangi Okullara Başvurabilirsiniz?
- Futbolcu nasıl olunur hangi okullara gidilir merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyelim, profesyonel futbol kariyerine geçiş yapmak için bir okul mezunu olmanız gerekmiyor. Ancak futbol okullarında iyi bir eğitim alarak yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim süresince sizinle ilgilenen futbol hocalarının yönlendirmeleriyle yeteneklerinizi daha iyi bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz.
- Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yaz okulları bulunur. Her dönem eğitim veren bu okullardan birine yazılarak yeteneğinizi daha iyi yönlendirebilirsiniz.
- Aynı zamanda şehir takımlarının da futbol okulları bulunur. Yaşadığınız yerdeki futbol takımının okullarına başvurabilirsiniz.
- Daha küçük bir okulla başlayabilir, çevrenizde ya da okulunuz bünyesinde bulunan futbol takımlarında kendinizi geliştirebilirsiniz.
Futbolcu Olmak için Nelere İhtiyacınız Var?
Profesyonel futbolcu olmaya karar verme yaşınız önemli. Küçük yaşlarda başlanması gereken futbol kariyeri için 15 yaşına kadar karar vermiş olmanız gerekiyor. Ancak bu elbette futbolcu olmak için tek şart değil. Profesyonel futbolcu olmak için birazdan açıklayacağımız noktaların üzerine eğilmelisiniz.
Motivasyonunuz Olmalı
Futbolcu olmaya neden karar verdiğinizi, bu kariyeri ne derece istediğinizi, hayatınızdaki önemini düşünmeli ve bu yolda kararlı olmalısınız. Motivasyon bu noktada önemlidir. Spor kariyerinde inişli çıkışlı dönemlerin üstesinden gelebilmek için kendinizi motive etmeyi bilmelisiniz.
Futbol Oynamaya Başlamalısınız
Altyapıdan nasıl futbolcu olunur merak ediyorsanız, öncelikle futbol oynamayı çok sevmeli ve profesyonelliğe ulaşana kadar futbol oynamaya devam etmelisiniz. İsteğinizde başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor.
Profesyonelliğe ulaşana kadar sürekli egzersiz ve antrenman yapmanız gerekiyor. Daha küçük yaşlarda haftada en az on beş saati, daha ileride ise en az yirmi beş saatinizi futbola ayırmanız gerekiyor.
Başarılı Bir Futbol Koçuna İhtiyacınız Var
Başarılı ve yeteneklerinizin farkında olan bir antrenörle çalışmak sizi kariyer hedefinizde daha iyi yönlendirebilir. Bu nedenle iyi bir futbol koçuyla çalışmanız yararınıza olur.
Rol Model Edinmelisiniz
Hedefiniz doğrultusunda rol model edinmek başarıya ulaşmanızda yararlı olur. Futbolculuğunu ve hayat hikayesini sevdiğiniz bir kişiyi rol model edinerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.
Dil Öğrenmelisiniz
Günümüzde, her meslekte olduğu gibi, profesyonel bir futbol kariyerinde de yabancı dil bilmek önemli.
Sağlığınıza Dikkat Etmelisiniz
Futbol bir spor dalı olduğu için sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemli. Futbol kariyerine başlamak istediğiniz andan itibaren yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar sağlıklı bir bünyeye sahip olursanız o kadar iyi bir sporcu olacağınızı unutmamalısınız. Antrenmanları aksatmamalısınız.
Bir Takımın Altyapısında Çalışmaya Başlamalısınız
Bir takımın altyapısında oynamaya başlamanız kariyerinize adım atmanız için önemlidir. Ancak öncesinde okul takımları, yerel takımlar ya da mahalle takımları gibi küçük bölge takımlarında kariyerinize başlayabilirsiniz. Bir takımın altyapısında oynamaya başlamak kolay değildir. Bu yüzden zorluk yaşadığınız durumlarda profesyonellerden yardım almaktan çekinmeyin.
Menajer Edinmelisiniz
Bir takımın altyapısına girmeyi başardığınızda bir menajere ihtiyacınız olacak. Kariyerinizin başlarında çalışmaya başlayacağınız menajer ile daha başarılı adımlar atabilirsiniz.
Futbol Tekniğinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?
Futbolda teknik oldukça önemli. Kendinize özel bir teknik geliştirmeniz diğer oyuncuların arasından sıyrılmanıza yardımcı olur. Tekniğinizi geliştirmek için yapmanız gereken bazı adımlar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
- Oyun sırasında alanınıza hakim olmalı ve akıllı adımlar atmalısınız. Kendinize belirleyeceğiniz rol modelin adımları bu durumda yardımcınız olacaktır.
- Top sürme tekniğinizi geliştirmeli, eksiklerinizi tamamlamak için sıkı çalışmalısınız.
- Pas antrenmanlarını sıkça yapmalı ve çevrenizi iyi gözlemlemelisiniz.
- Futbol kariyeriniz için ekip çalışması oldukça önemli. Ekip ruhunu benimsemeniz ve takım çalışması yapmanız şart. Yalnızca bireysel düşünmek uzun vadede size zarar verebilir.
- İyi bir kondisyon futbol kariyeri için önemli. Kondisyon çalışmalarını aksatmadan yapmalı ve bu konuda iyi bir egzersiz planı oluşturmalısınız.
- Maç sırasında yalnızca hedefinize odaklanmalısınız.
İyi Bir Futbolcunun Nasıl Beslenmesi Gerekir?
Futbol bir spor dalı olduğu için nasıl beslendiğiniz başarınızı büyük oranda etkileyecektir. Bir performans sporu olan futbolda sağlığınızın önemi büyük.
İyi bir beslenme programıyla başarı oranınızı yükseltebilirsiniz. Sağlıklı bir insan günde 2500 kaloriye ihtiyaç duyar. Fakat günün büyük çoğunluğunu antrenman ile geçiren futbolcular için bu ihtiyaç günlük olarak 5000 kalori civarındadır. Bu noktada yediklerinizin önemi ortaya çıkıyor.
İyi bir futbolcu olmak için beslenmenizde dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
- Asitli içeceklerden kaçınmalısınız.
- Fast food tarzı yağlı yemekleri tercih etmemelisiniz.
- Dengeli bir beslenme programı oluşturmalısınız.
- Ana öğünler dışında ara öğün ve takviyelerle beslenmenize destek olmalısınız.
- Su tüketimi çok önemli. Çünkü fazla efor sarf edilen bir sporla ilgileniyorsunuz. Bu yüzden gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğu suyu karşılamaya özen göstermelisiniz.
- Protein ağırlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz.
Amatör Takımlardan Süper Lig’e Nasıl Geçiş Yapabilirsiniz?
- Futbol kariyerinize amatör kümede başladıysanız bir sonraki hedefiniz Süper Lig takımlarına geçmek olacak demektir. Tabii bu noktada tekniğiniz sizi ön plana çıkaracak seviyede olmalı.
- Çoğu futbolcunun amatör kümeden Süper Lig’e yükselmesi takımındaki başarıyla ilişkilidir. Çoğunlukla amatör kümede takımıyla birlikte başarılara imza atan ve Bölgesel 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig, Süper Amatör Lig ya da Bölgesel Amatör Lig’e yükselen takımların oyuncuları daha hızlı fark edilir.
- Ekip ruhunun önemi burada da ortaya çıkıyor. Takım ruhuna sahipseniz, takımınızı yükselterek öne çıkarmak sizin de öne çıkmanıza yardımcı olacaktır.
- Profesyonel liglerde mücadele eden bölgenizdeki futbol takımları her sene futbolcu seçmeleri düzenler. Bu seçmelere katılarak öne çıkabilirsiniz.
- Seçmelere katılmak için iyi hazırlanmalı, gerçekten hazır olduğunuzu hissetmiyorsanız bu seçmelere katılmamalısınız. Çünkü bu seçmelerde profesyonel antrenör ve önemli kulüp yöneticileri bulunur. Bu seçmelerin kariyer hedefiniz için iyi bir fırsat olduğunu unutmayın.
Milli Futbolcu Nasıl Olunur?
- Amatör futbolculuktan yeteneğiniz sayesinde geçiş yapacağınız Süper Lig’te oynama fırsatıyla zaman içerisinde başarılı bir futbolcu haline gelirsiniz. Milli futbolcu olmak için de iyi bir futbolcu olarak öne çıkmalısınız.
- Bu aşamada yeteneğinizin, antrenörlerinizin ve şansınızın önemini göz önünde bulundurmalısınız.
Futbolcular Ne Kadar Kazanıyor?
- Futbolcuların kazandığı ücretler konusunda net bir yanıt vermek zor. Altyapıdan yetişen futbolcular bulundukları amatör takımların büyüklüğüne göre 1000 TL'den başlayan aylık ödemeler alırlar. Elbette takıma göre bu miktar artabilir. Bu, takımın maddi gücüne göre değişiklik gösterir.
- Profesyonel bir futbolcu ise yeteneği ölçüsünde, giderek daha fazla para kazanmaya başlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum