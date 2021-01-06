Nasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yolu

Futbol, dünyanın en popüler spor türü. Pek çok kişi, çocuk yaşlarda futbola ilgi duymaya ve profesyonel bir futbol kariyeri hayali kurmaya başlıyor. Futbolla ilgili kişiler, profesyonel futbolcu olmanın önemli bir kariyer hedefi olduğunu düşünüyor. Bu amaçla nasıl iyi futbolcu olunur ve yıldız futbolcu nasıl olunur sorularına yanıt bulmak için pek çok araştırma yapıyor. Bu yazıda futbolcu olmanın koşulları nelerdir, futbolcularda neye ihtiyaç duyulur, futbolcu nasıl olunur kısaca sizler için derledik. Nasıl profesyonel futbolcu olunur diye merak ediyor musunuz? İşte detaylar… Nasıl Futbolcu Olunur? Futbolcu olmak bir meslek olsa da diğer pek çok meslek gibi futbolcu olmak için bir sınava girmeye ya da diplomaya ihtiyacınız yoktur. Bu konuda önemli olan futbolcu olmayı ne kadar istediğiniz ve bu konudaki yeteneğiniz. Futbolcu olduktan sonra futbolcu olduğunuza dair bir lisans edinirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen bu lisans, oynadığınız kulübe iletilir ve bu kulüp de lisansınızı siz transfer edilene kadar saklı tutar. Bir futbolcu için en önemli belge bu lisanstır. Bu lisans ile profesyonelliğinizi elde etmiş olursunuz.

Futbolcu Olmak için Hangi Okullara Başvurabilirsiniz? Futbolcu nasıl olunur hangi okullara gidilir merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyelim, profesyonel futbol kariyerine geçiş yapmak için bir okul mezunu olmanız gerekmiyor. Ancak futbol okullarında iyi bir eğitim alarak yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim süresince sizinle ilgilenen futbol hocalarının yönlendirmeleriyle yeteneklerinizi daha iyi bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz.

Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yaz okulları bulunur. Her dönem eğitim veren bu okullardan birine yazılarak yeteneğinizi daha iyi yönlendirebilirsiniz.

Aynı zamanda şehir takımlarının da futbol okulları bulunur. Yaşadığınız yerdeki futbol takımının okullarına başvurabilirsiniz.

Daha küçük bir okulla başlayabilir, çevrenizde ya da okulunuz bünyesinde bulunan futbol takımlarında kendinizi geliştirebilirsiniz. Futbolcu Olmak için Nelere İhtiyacınız Var? Profesyonel futbolcu olmaya karar verme yaşınız önemli. Küçük yaşlarda başlanması gereken futbol kariyeri için 15 yaşına kadar karar vermiş olmanız gerekiyor. Ancak bu elbette futbolcu olmak için tek şart değil. Profesyonel futbolcu olmak için birazdan açıklayacağımız noktaların üzerine eğilmelisiniz. Motivasyonunuz Olmalı Futbolcu olmaya neden karar verdiğinizi, bu kariyeri ne derece istediğinizi, hayatınızdaki önemini düşünmeli ve bu yolda kararlı olmalısınız. Motivasyon bu noktada önemlidir. Spor kariyerinde inişli çıkışlı dönemlerin üstesinden gelebilmek için kendinizi motive etmeyi bilmelisiniz. Futbol Oynamaya Başlamalısınız Altyapıdan nasıl futbolcu olunur merak ediyorsanız, öncelikle futbol oynamayı çok sevmeli ve profesyonelliğe ulaşana kadar futbol oynamaya devam etmelisiniz. İsteğinizde başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor. Profesyonelliğe ulaşana kadar sürekli egzersiz ve antrenman yapmanız gerekiyor. Daha küçük yaşlarda haftada en az on beş saati, daha ileride ise en az yirmi beş saatinizi futbola ayırmanız gerekiyor. Başarılı Bir Futbol Koçuna İhtiyacınız Var Başarılı ve yeteneklerinizin farkında olan bir antrenörle çalışmak sizi kariyer hedefinizde daha iyi yönlendirebilir. Bu nedenle iyi bir futbol koçuyla çalışmanız yararınıza olur.

Rol Model Edinmelisiniz Hedefiniz doğrultusunda rol model edinmek başarıya ulaşmanızda yararlı olur. Futbolculuğunu ve hayat hikayesini sevdiğiniz bir kişiyi rol model edinerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Dil Öğrenmelisiniz Günümüzde, her meslekte olduğu gibi, profesyonel bir futbol kariyerinde de yabancı dil bilmek önemli. Sağlığınıza Dikkat Etmelisiniz Futbol bir spor dalı olduğu için sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemli. Futbol kariyerine başlamak istediğiniz andan itibaren yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar sağlıklı bir bünyeye sahip olursanız o kadar iyi bir sporcu olacağınızı unutmamalısınız. Antrenmanları aksatmamalısınız. Bir Takımın Altyapısında Çalışmaya Başlamalısınız Bir takımın altyapısında oynamaya başlamanız kariyerinize adım atmanız için önemlidir. Ancak öncesinde okul takımları, yerel takımlar ya da mahalle takımları gibi küçük bölge takımlarında kariyerinize başlayabilirsiniz. Bir takımın altyapısında oynamaya başlamak kolay değildir. Bu yüzden zorluk yaşadığınız durumlarda profesyonellerden yardım almaktan çekinmeyin. Menajer Edinmelisiniz Bir takımın altyapısına girmeyi başardığınızda bir menajere ihtiyacınız olacak. Kariyerinizin başlarında çalışmaya başlayacağınız menajer ile daha başarılı adımlar atabilirsiniz.