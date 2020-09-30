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Nasıl göründüğümüz sağlığımız hakkında çok şey söyleyebilir

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kulak memenizde önemsemediğini kırışıklık, saçınızın doğal rengi, solak olup olmadığınız gibi bazı özellikler size sağlığınız hakkında bazı ipuçları veriyor olabilir.

Nasıl göründüğümüz sağlığımız hakkında çok şey söyleyebilir

Saçlarımızın ve gözlerimizin renginden göğüs ve parmaklarımızın boyutuna kadar nasıl göründüğümüz sağlığımız hakkında çok şey söyleyebilir. Hangi özelliklerimiz sağlığımız hakkında bizlere ne söylüyor?

KULAK MEMESİ KIRIŞIKLIĞI

Kulak memenizde buruşukluk varsa, kalp sağlığınız tehlikede olabilir. Kulak memesinde çapraz kırışıklıklar damar tıkanıklığının göstergesidir. Araştırmalar, buradaki bir kırışıklığın kalp hastalığı veya felç riskinin yaşanabileceğinin ilk sinyalidir.

SAÇINIZIN RENGİ

Saçınızın rengi de sağlığınız hakkında bazı sinyaller veriyor. Kızıl saçlıların ağrı eşiği düşük ve cilt kanserine yakalanma ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sarışınların IQ’sü esmerlere göre daha yüksek.

KULLANDIĞINIZ EL

Solakların bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimali daha yüksek.

GÖZ RENGİ

ABD'deki bir araştırmaya göre mavi, yeşil veya gri gözlere ve açık ten rengine sahip olmak sizi daha fazla göz kanseri riski altına sokuyor.

Louisville Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kahverengi gözlü insanların daha hızlı tepki sürelerine sahip olduğunu ve daha hızlı sarhoş olma eğiliminde olduklarını ortaya çıkardı.

BÜYÜK BURUN

Iowa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha büyük burunları olanların saman nezlesi gibi hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

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CİNSEL ORGAN BOYUTU

Avustralya'daki araştırmacılar, daha büyük cinsel organı olan erkeklerin genel sağlığının daha iyi olduğunu buldu. Texas'taki Baylor Tıp Koleji tarafından yapılan bir araştırma, çarpık penisi olan erkeklerin çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

GÖĞÜS BÜYÜKLÜĞÜ

Chicago Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, daha büyük göğüslü kadınların daha akıllı olduğunu öne sürdü.

BMC Medical Genetics dergisinde yapılan bir araştırma, daha büyük göğüsleri olan kadınların meme kanseriyle bağlantılı genlere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

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