Saçlarımızın ve gözlerimizin renginden göğüs ve parmaklarımızın boyutuna kadar nasıl göründüğümüz sağlığımız hakkında çok şey söyleyebilir. Hangi özelliklerimiz sağlığımız hakkında bizlere ne söylüyor?

KULAK MEMESİ KIRIŞIKLIĞI

Kulak memenizde buruşukluk varsa, kalp sağlığınız tehlikede olabilir. Kulak memesinde çapraz kırışıklıklar damar tıkanıklığının göstergesidir. Araştırmalar, buradaki bir kırışıklığın kalp hastalığı veya felç riskinin yaşanabileceğinin ilk sinyalidir.

SAÇINIZIN RENGİ

Saçınızın rengi de sağlığınız hakkında bazı sinyaller veriyor. Kızıl saçlıların ağrı eşiği düşük ve cilt kanserine yakalanma ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sarışınların IQ’sü esmerlere göre daha yüksek.

KULLANDIĞINIZ EL

Solakların bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimali daha yüksek.

GÖZ RENGİ

ABD'deki bir araştırmaya göre mavi, yeşil veya gri gözlere ve açık ten rengine sahip olmak sizi daha fazla göz kanseri riski altına sokuyor.

Louisville Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kahverengi gözlü insanların daha hızlı tepki sürelerine sahip olduğunu ve daha hızlı sarhoş olma eğiliminde olduklarını ortaya çıkardı.