Saçlarımızın ve gözlerimizin renginden göğüs ve parmaklarımızın boyutuna kadar nasıl göründüğümüz sağlığımız hakkında çok şey söyleyebilir. Hangi özelliklerimiz sağlığımız hakkında bizlere ne söylüyor?
Kulak memenizde buruşukluk varsa, kalp sağlığınız tehlikede olabilir. Kulak memesinde çapraz kırışıklıklar damar tıkanıklığının göstergesidir. Araştırmalar, buradaki bir kırışıklığın kalp hastalığı veya felç riskinin yaşanabileceğinin ilk sinyalidir.
Saçınızın rengi de sağlığınız hakkında bazı sinyaller veriyor. Kızıl saçlıların ağrı eşiği düşük ve cilt kanserine yakalanma ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Ohio Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sarışınların IQ’sü esmerlere göre daha yüksek.
Solakların bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimali daha yüksek.
ABD'deki bir araştırmaya göre mavi, yeşil veya gri gözlere ve açık ten rengine sahip olmak sizi daha fazla göz kanseri riski altına sokuyor.
Louisville Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kahverengi gözlü insanların daha hızlı tepki sürelerine sahip olduğunu ve daha hızlı sarhoş olma eğiliminde olduklarını ortaya çıkardı.
Iowa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha büyük burunları olanların saman nezlesi gibi hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.
Avustralya'daki araştırmacılar, daha büyük cinsel organı olan erkeklerin genel sağlığının daha iyi olduğunu buldu. Texas'taki Baylor Tıp Koleji tarafından yapılan bir araştırma, çarpık penisi olan erkeklerin çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Chicago Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, daha büyük göğüslü kadınların daha akıllı olduğunu öne sürdü.
BMC Medical Genetics dergisinde yapılan bir araştırma, daha büyük göğüsleri olan kadınların meme kanseriyle bağlantılı genlere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.
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