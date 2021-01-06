Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

Psikologluk sağlıklı bir toplumun inşası için en önemli meslek dallarından biridir. Psikologlar, bilimsel araştırma yöntemleri ile insan davranışlarını ve zihinsel süreci inceler ve açıklar, ruhsal bozukluklara ve mental hastalıklara sahip insanları iyileştirir. Bu kutsal mesleğin birçok çalışma alanı vardır. Nasıl psikolog olunur, psikologların çalışma alanları nelerdir gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Nasıl Psikolog Olunur?

Psikolog olmak için sosyal ve temel bilimlerde başarılı olmak ve sözel becerilere sahip olmak gerekir. Psikolog olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin fen ve edebiyat fakültelerindeki psikoloji lisans programını başarıyla tamamlamaları gerekir. Üniversite giriş sınavında yeterli puanı alan kişiler üniversitelerin psikoloji bölümünü tercih edebilir.

Psikoloji lisans eğitimi 4 seneliktir. Psikolog adayları dört sene boyunca ağır bir eğitim alırlar. Bu dersleri başarı ile tamamlayan kişi dört sene sonunda psikolog olabilir. Psikologlar kamuda veya özel sektörde psikolog olarak görev yapabilir.