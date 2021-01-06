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Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

06.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

Psikologluk son dönemin en popüler ve en çok merak edilen mesleklerden biri haline geldi. Psikolog olmak isteyen herkes, bu mesleği icra edebilmek için sahip olunması gereken özellikleri araştırmaya başladı. Siz de bu mesleği yapmak istiyor ve nasıl psikolog olunur diye merak ediyorsanız, işte bu mesleğe dair tüm bilinmesi gerekenler.

Psikologluk sağlıklı bir toplumun inşası için en önemli meslek dallarından biridir. Psikologlar, bilimsel araştırma yöntemleri ile insan davranışlarını ve zihinsel süreci inceler ve açıklar, ruhsal bozukluklara ve mental hastalıklara sahip insanları iyileştirir. Bu kutsal mesleğin birçok çalışma alanı vardır. Nasıl psikolog olunur, psikologların çalışma alanları nelerdir gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Nasıl Psikolog Olunur?

Psikolog olmak için sosyal ve temel bilimlerde başarılı olmak ve sözel becerilere sahip olmak gerekir. Psikolog olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin fen ve edebiyat fakültelerindeki psikoloji lisans programını başarıyla tamamlamaları gerekir. Üniversite giriş sınavında yeterli puanı alan kişiler üniversitelerin psikoloji bölümünü tercih edebilir.

Psikoloji lisans eğitimi 4 seneliktir. Psikolog adayları dört sene boyunca ağır bir eğitim alırlar. Bu dersleri başarı ile tamamlayan kişi dört sene sonunda psikolog olabilir. Psikologlar kamuda veya özel sektörde psikolog olarak görev yapabilir.

Psikologların Görevleri Nelerdir?

İnsan sağlığı ile yakından ilgilenen bu meslek grubunun sanıldığından daha çok görevi vardır. Psikologların görevleri şunlardır:

  • Davranış ve beyin fonksiyonlarını inceler.
  • Gözlemler, anketler, bilimsel testler yaparak insan zihni ve davranışı hakkında bilgi toplar.
  • İnsan ve hayvan davranışlarının anlaşılması, açıklanması ve tahmin edilmesi için çalışmalar yapar.
  • Psikolojik sorunları ele alarak okul ve iş yerleri gibi birçok insanın bir arada bulunduğu kurumları geliştirir.
  • Zihinsel, davranışsal ve duygusal bozuklukları inceler ve tedavi eder.
  • Hastaların tedavileri için doktorlar ile beraber çalışır.
    Kişilik, performans, zeka ve yetenek testleri geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.

Psikologların Sahip Olması Gereken Özellikler

Psikologluk mesleği son derece zor ve sabır isteyen bir meslektir. Bu mesleği yapmak isteyenler, insanlara yardımcı olmayı seven kişiler olmalıdır. Psikolog olabilmek için;

  • Araştırmayı seven, vizyonlu ve entelektüel olmak
  • Kendini güncel tutmak
  • Rasyonel ve analitik düşünme becerisine sahip olmak
  • Sosyal becerileri gelişmiş olmak
  • Etkili bir iletişim yeteneğine sahip olmak
  • Düzgün diksiyonlu ve anlayışlı olmak
  • İkna yeteneğine sahip olmak
  • Kibar, sabırlı, anlayışlı olmak
  • Empati yeteneği gelişmiş olmak
  • İyi bir dinleyici olmak
  • Açık fikirli ve ön yargısız olmak
  • Gözlem yeteneğine sahip olmak
    gerekir.

Psikologların Çalışma Alanları Nerelerdir?

Psikologların çalışma alanı bir hayli geniştir. Psikologlar;

  • Hastanelerin ruh sağlığı bölümünde
  • Okullarda
  • Akademik alanda
  • Klinik hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarında
  • Huzur evlerinde
  • Halk sağlığı merkezinde
  • Hukuki ve adli kurumlarda
  • Özel eğitim kurumlarda
    çalışabilir.

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Klinik psikolog olabilmek için öncelikle üniversitelerin 4 senelik psikoloji lisans programlarından mezun olmak gerekir. Klinik psikolog olmak isteyenler, daha sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmalıdır. Klinik psikolog olmak için sadece lisans mezunu olmak yeterli değildir. Tezli ya da tezsiz yüksek lisans eğitimi gerekir.

Uzman Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünü bitirdikten sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan kişiler, uzman klinik psikolog olarak kariyer yapabilir ve klinik alanda çalışmalarına devam edebilir.

Askeriyede Psikolog Nasıl Olunur?

Askeri psikologlar, savaş, aileden uzak olma gibi askeri hizmetin zorluklar ile yüz yüze gelen askerlerin zihinsel ve duygusal sağlığını korumak için çalışır. Askeri psikologların asıl önceliği askerleri psikolojik olarak hizmete hazırlamaktır. Askeriyede psikolog olabilmek için öncelikle psikoloji lisans programını başarıyla tamamlamanız gerekir. Daha sonra askeri psikoloji veya klinik psikoloji alanlarında yüksek lisans yapmalısınız. Yüksek lisans eğitiminizden sonra iş alımlarına başvurabilirsiniz.

Cezaevinde Psikolog Nasıl Olunur?

Cezaevi psikoloğu olabilmek için öncelikle üniversitelerin dört yıllık psikoloji bölümünü başarıyla bitirmek gerekir. Cezaevinde çalışmak isteyen psikologların lisans eğitimlerinden sonra adli ve klinik alanda yüksek lisans yaparak uzmanlaşmaları beklenir. Kamuda çalışabilmek için psikologların lisans eğitiminden sonra KPSS'ye girip yeterli puanı alarak atanmaları gerekir. Böylece psikologlar cezaevinde çalışabilir.

Nasıl Adli Psikolog Olunur?

Üniversitelerin psikoloji lisans programından mezun olmak adli psikolog olmak için yeterli değildir. Adli psikolog olmak isteyenlerin bu alanda uzmanlaşması gerekir. Lisans eğitiminiz ardından klinik veya adli alanda yüksek lisans yapmanız gerekir. Bazı pozisyonlar için ilgili alanda doktora yapmak da gerekebilir. Kamuda çalışmak isteyen adaylar, aynı zamanda KPSS'den yeterli puanı almış olmalıdır.

Online Psikolog Nasıl Olunur?

Dijital dünyanın imkanları geliştikçe birçok meslek de bu alanda var olmaya ve online hizmet vermeye başladı. Bu mesleklerden biri de psikologluk. Psikologlar online ortamda danışanları ile buluşup onlara yardımcı olabilir. Bunun için öncelikle üniversitelerin 4 yıllık psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olanlar daha sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaparak klinik psikolog unvanı almalıdır. Klinik psikologlar sosyal medya veya kendilerine ait site üzerinden danışanlar ile iletişime geçebilir ve online hizmet verebilir.

Psikolog Maaşları Nasıldır?

  • Devlet hastanelerinde psikologlara verilen maaş kademe ve dereceye göre değişir. 2020 yılında çocuksuz ve bekar bir psikoloğun aldığı net maaş 4.500 TL civarındadır. Kademe ve derecesine göre devlette çalışan psikoloğun maaşı 7000 TL'ye kadar çıkabilir.
  • Özel hastanelerde ise ödenen maaş deneyim ile doğru orantılıdır. Özel hastanelerde yeni başlayan psikologlar ortalama 3000 TL ile 3500 TL arası maaş alabilir. Deneyimli psikologların maaşı 5000 TL’den başlayabilir ve 10000 TL'ye kadar çıkabilir.
  • Kliniklerde ise psikolog maaşları değişiklik gösterir. Genellikle yeni başlayan psikologlara 3000 TL ile 4000 TL arası maaş verilir. Deneyimle birlikte bu maaş 15000 TL'ye kadar çıkabilir.
  • Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans yapan uzman psikologların maaş ise diğer psikologlara göre daha yüksektir. Uzman psikolog maaşları 7000 TL ile 7500 TL arasında değişebilir. Özel sektörde yeni başlayan uzman psikologlar ise 6000 TL ile işe başlar, deneyimleri arttıkça maaşları 15000 TL'ye ulaşabilir.
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