Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

Psikologluk sağlıklı bir toplumun inşası için en önemli meslek dallarından biridir. Psikologlar, bilimsel araştırma yöntemleri ile insan davranışlarını ve zihinsel süreci inceler ve açıklar, ruhsal bozukluklara ve mental hastalıklara sahip insanları iyileştirir. Bu kutsal mesleğin birçok çalışma alanı vardır. Nasıl psikolog olunur, psikologların çalışma alanları nelerdir gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.
Psikolog olmak için sosyal ve temel bilimlerde başarılı olmak ve sözel becerilere sahip olmak gerekir. Psikolog olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin fen ve edebiyat fakültelerindeki psikoloji lisans programını başarıyla tamamlamaları gerekir. Üniversite giriş sınavında yeterli puanı alan kişiler üniversitelerin psikoloji bölümünü tercih edebilir.
Psikoloji lisans eğitimi 4 seneliktir. Psikolog adayları dört sene boyunca ağır bir eğitim alırlar. Bu dersleri başarı ile tamamlayan kişi dört sene sonunda psikolog olabilir. Psikologlar kamuda veya özel sektörde psikolog olarak görev yapabilir.
İnsan sağlığı ile yakından ilgilenen bu meslek grubunun sanıldığından daha çok görevi vardır. Psikologların görevleri şunlardır:
Psikologluk mesleği son derece zor ve sabır isteyen bir meslektir. Bu mesleği yapmak isteyenler, insanlara yardımcı olmayı seven kişiler olmalıdır. Psikolog olabilmek için;
Psikologların çalışma alanı bir hayli geniştir. Psikologlar;
Klinik psikolog olabilmek için öncelikle üniversitelerin 4 senelik psikoloji lisans programlarından mezun olmak gerekir. Klinik psikolog olmak isteyenler, daha sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmalıdır. Klinik psikolog olmak için sadece lisans mezunu olmak yeterli değildir. Tezli ya da tezsiz yüksek lisans eğitimi gerekir.
Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünü bitirdikten sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan kişiler, uzman klinik psikolog olarak kariyer yapabilir ve klinik alanda çalışmalarına devam edebilir.
Askeri psikologlar, savaş, aileden uzak olma gibi askeri hizmetin zorluklar ile yüz yüze gelen askerlerin zihinsel ve duygusal sağlığını korumak için çalışır. Askeri psikologların asıl önceliği askerleri psikolojik olarak hizmete hazırlamaktır. Askeriyede psikolog olabilmek için öncelikle psikoloji lisans programını başarıyla tamamlamanız gerekir. Daha sonra askeri psikoloji veya klinik psikoloji alanlarında yüksek lisans yapmalısınız. Yüksek lisans eğitiminizden sonra iş alımlarına başvurabilirsiniz.
Cezaevi psikoloğu olabilmek için öncelikle üniversitelerin dört yıllık psikoloji bölümünü başarıyla bitirmek gerekir. Cezaevinde çalışmak isteyen psikologların lisans eğitimlerinden sonra adli ve klinik alanda yüksek lisans yaparak uzmanlaşmaları beklenir. Kamuda çalışabilmek için psikologların lisans eğitiminden sonra KPSS'ye girip yeterli puanı alarak atanmaları gerekir. Böylece psikologlar cezaevinde çalışabilir.
Üniversitelerin psikoloji lisans programından mezun olmak adli psikolog olmak için yeterli değildir. Adli psikolog olmak isteyenlerin bu alanda uzmanlaşması gerekir. Lisans eğitiminiz ardından klinik veya adli alanda yüksek lisans yapmanız gerekir. Bazı pozisyonlar için ilgili alanda doktora yapmak da gerekebilir. Kamuda çalışmak isteyen adaylar, aynı zamanda KPSS'den yeterli puanı almış olmalıdır.
Dijital dünyanın imkanları geliştikçe birçok meslek de bu alanda var olmaya ve online hizmet vermeye başladı. Bu mesleklerden biri de psikologluk. Psikologlar online ortamda danışanları ile buluşup onlara yardımcı olabilir. Bunun için öncelikle üniversitelerin 4 yıllık psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olanlar daha sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaparak klinik psikolog unvanı almalıdır. Klinik psikologlar sosyal medya veya kendilerine ait site üzerinden danışanlar ile iletişime geçebilir ve online hizmet verebilir.
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