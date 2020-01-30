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"Nasipse Olur" 14 Şubat'ta sinemalarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmde, Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer'in yanı sıra Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş, Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E. Sefa Yıldırım, Aydın Sarman ve Kıvanç Baran Aslan rol alıyor

İSTANBUL (AA) - Greeanart/Vahdet Erdoğan yapımcılığında çekilen romantik komedi türündeki "Nasipse Olur" filmi, 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin başrolünü, Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer paylaşıyor.

Filmde, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş, Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E. Sefa Yıldırım, Aydın Sarman ve Kıvanç Baran Aslan da rol alıyor.

Senaryosunda Barış Başar imzası bulunan filmin basın toplantısında AA muhabirine açıklama yapan Algı Eke, babasının fırınını devralan bir karakteri canlandırdığını söyledi.

- "Çok bizden ve gerçekçi bir film"

Eke, senaryoyu okuduğunda çok sevdiğini belirterek, "Tam bir romantik komedi. Ben romantik komedi izlemeyi de çok severim. Filmin hikayesi farklı olarak, bir metropolde değil de bir kasabada geçiyor. Günfer isminde, evde kalmış, huysuzluğundan dolayı yanına kimsenin yaklaşamadığı, ailesine çok bağlı, babasını kaybettikten sonra evine babalık etmeye başlayan birini oynuyorum. Çok bizden ve gerçekçi bir film. Hayattaki karşılığı neyse onu çektik." dedi.

Sinop'ta yapılan çekimlerin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran oyuncu, "Sinop'u hiç görmemiştim, çok gelişmiş bir şehir. Beni çok şaşırttı, muazzam yani. O kadarını hiç beklemiyordum, inanılmaz güzel bir yer. Hatta bir ara tatile gitmeyi düşündüğümü söyledim. Denizi ayrı, mutfağı ayrı güzel bir yer." diye konuştu.

- "Güldürmenin küfürsüz de olabildiğini gösteren bir film"

Nur Sürer de filmde kasabanın en zengin kadınını canlandırdığına işaret ederek, "Bir oğlum var, oğluna dünyayı zehir eden bir anneyi oynuyorum. Kasabanın en yoksuluyla olan ilişkisini onaylamayan ve oğlunu zorlayan bir kadın bu. Hep oynamak istedim ama ilk defa bir komedi filminde yer aldım. İnsanları güldürmek çok önemli ve bunu hakkıyla yaptığımızı düşünüyorum. İyi bir komedi, insanları güldürmenin küfürsüz de olabildiğini gösteren bir film yaptık." ifadelerini kullandı.

"Nasipse Olur" filminin konusu özetle şöyle:

"Günfer, hayatı peş peşe gelen felaketlerle altüst olan ve küçük kasabasında büyük hayaller kuran biridir. Geçimini pastacılıktan sağlayan Günfer, babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrar. Genç kadın, tam kendisini toparlamaya çalışırken amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi, Günfer'in hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır."

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Anahtar Kelimeler:
film nasipse olur sinema

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