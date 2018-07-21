Nasır Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Nasır derinin kendisini korumak amacıyla verdiği bir reflekstir. Cilt sürekli bir basınca ya da sürtünmeye maruz kalırsa o bölgede kalınlaşma eğilimine girer. Çoğunlukla ayaklarda, ellerde ve parmaklarda ortaya çıkar. Nasır öncelikle bir görüntü sorunu olarak belirir. Derinleşmesi durumunda ise can yakan bir hal alır. Nasır geliştiği bölgede sinir uçlarına baskı yapar ve bu da nasır ağrısı olarak tanımlanan durumu ortaya çıkartır. Nasır Neden Olur? 1. Yanlış ayakkabı seçimi

Ayaklarda nasır oluşmasının en önemli nedeni ayakkabıların yanlış seçilmesidir. Çok sıkı, yüksek topuklu, sivri uçlu, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar, ayak sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi, ayak derisinin de kendisini yaşadığı aşırı sürtünmeye karşı korumasına yol açar. Bunun sonucunda da nasır oluşur. 2. Fazla kilo

Fazla kilo sorunuyla gelen bir başka sıkıntı vücutta ödem ve şişlikler oluşması, bununla birlikte de el ve ayakların şişmesidir. Yine fazla kilo ayaklara vücuttan aşırı yük binmesine neden olur. Sonucunda da ayak derisinin sürtünme oranı artar.

3. Ayak yapısındaki bozukluklar

Ayak kemiklerinde meydana gelen çıkıntılar da nasır oluşmasının bir başka nedenidir. Kemik çıkıntıları yanlış ayakkabı kullanımı ya da genetik özelliklere göre oluşabilir. Kemiklerin dışarı doğru yöneldiği bölgede cilt daha fazla tahriş olur ve sonucunda nasır ortaya çıkar. 4. Mesleki nedenler

Bazı meslek gruplarında nasır oluşumu diğerlerine göre daha fazladır. Gitar, keman gibi yaylı çalgıları çalan müzisyenler, bahçe işleriyle ilgilenenler, marangozlar gibi ellerini sık ve zorlu işlerde kullanan kişilerin el bölgesinde nasırlar oluşur. Elde nasır, elin en çok kullanılan bölgesinde ortaya çıkar. Uzun süre ayakta durarak çalışan kişilerin de ayaklarında nasırlar ortaya çıkar. 5. Yanlış yürüme şekli

Yürümenin doğru bir yöntemi vardır. Ancak yapı veya alışkanlık nedeniyle yanlış yürüyen kişilerin nasır sorunu ile karşılaşmaları sürecin bir parçasıdır. Özellikle ayakları içe ya da dışa basan kişilerde baskı sürekli bir yönde yoğunlaşır. Ayağın daha fazla sürtünmeye maruz kaldığı bölgede ise deri kendini koruma refleksine girerek sertleşir.

6. Ayakların sürekli çıplak olması

Özellikle yaz aylarında sürekli çıplak ayakla yürümek derinin doğrudan yere temas etmesine neden olur. Bu da derinin tahriş olmasına yol açan etkenlerden biridir. Tahriş olmaya başlayan deri kalınlaşır. Zamanla bu kalınlaşma nasıra doğru ilerler. Nasır Nasıl Tedavi Edilir? 1. Domates

Domates ile nasır tedavisi, bitkisel yöntemler arasında en çok bilinendir. Domatesin asidik yapısı ölü derinin yumuşamasına ve kaldırılmasına yardımcı olur. Domates püre haline getirildikten sonra nasırlı bölgeye sarılır. Bir gece bekletilir ve sabah yumuşayan deri törpülenir. Nasır tamamen yol olana kadar bu küre devam edilir. 2. Limon

Bitkisel nasır tedavisi sırasında kullanılan yöntemlerden biri de limon kullanmaktır. Nasırlı bölgeye ortadan kesilmiş limon sürülür ve deri yumuşadığı zaman temizlenir. Nasır tam olarak iyileşene kadar her gün bu uygulama günde birkaç sefer tekrar edilir. Limon asidik özellikte olduğu için derinin yumuşamasını ve kolay bir şekilde kaldırılmasını sağlar. 3. Korunma

Nasır tedavisinin en önemli yanlarından biri de korunmaktır. Nasır oluşumunun ardından daha doğru ayakkabı seçmek, eller için eldiven kullanımı ve nasırlı bölgenin düzenli olarak bakımının yapılması gelir. Nemlendirici krem veya yağlar kullanılarak derinin yumuşatılması sağlanabilir.

4. Soğan

Cildi yenileme özelliğine sahip olan soğan da nasır tedavisi sırasında kullanılan yöntemlerden biridir. Soğan ezildikten sonra nasırlı bölgeye konulup üzeri sarılır. Mümkünse bir gece kadar bekletilir. Sabah nasırlı bölge yıkanır. Bu yöntem nasır yumuşayana ve kaybolana kadar devam ettirilir. 5. Beyaz sirke

Diğer sirkelere göre asit oranı daha yüksek olan beyaz sirke nasır tedavisinde sulandırılarak kullanılır. Üçe bir oranında sulandırılan sirkeli suda ayaklar bekletilir. Sonrasında törpüleme işlemi yapılır. Sirkeli suda ayakları bekletmek aynı zamanda ayaklarda bakteri oluşumunu engeller. 6. Karbonat

Peeling etkisi yaratan maddelerden biri olan karbonat, nasır tedavisinde iki şekilde kullanılır. Ayaklar karbonatlı suda bir süre bekletildikten sonra ayak törpüsü yardımıyla nasırlı bölge bekletilir. Ardından soğuk su ile ayaklar durulanır. İkinci yöntemde ise ayaklar karbonat ile doğrudan ovulur. Böylece ölü deriler aşınma yöntemiyle uzaklaştırılmış olur. Nasır oluşumunu engellemek için kullanılabilecek koruyucu yöntemlerden biridir.