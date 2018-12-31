HABER

Nasreddin Hoca hasta çocuklara hediye dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 20:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, Nasreddin Hoca kılığına bürünerek kanser hastası çocukları hastanede ziyaret etti, hediye dağıttı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, Nasreddin Hoca kılığına bürünerek kanser hastası çocukları hastanede ziyaret etti, hediye dağıttı.

7 yıldır farklı kostümlerle çocuklara hediye dağıtan Cemal Kaplan, bu yıl da Nasreddin Hoca kostümü giyerek kanser hastası çocuklara hediye dağıttı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret eden Cemal Kaplan, kanser hastası çocuklara oyuncak hediye etti.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, "Bu sene yedincisini yapıyoruz bunun. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak böyle bir girişimde bulunduk. Amacımız hem çocuklarımızı sevindirmek, hem de onlarla beraber hoş vakit geçirmek. Bugün de Kocaeli Üniversitesi Çocuk Servisi'ni ziyaret ettik. Onlarla beraber güzel vakit geçirdik. Buradan yine kentin içerisindeki bazı minik çocuklara da uğrayıp onların da yeni yılını Nasreddin Hoca olarak kutlayacağız. Onlarla beraber olmak, onlarla o anı yaşamak çok farklıydı. Allah hepsine acil şifalar versin. Gerçekten hayat dolu çocuklar. İnşallah tez vakitte sağlıklı bir şekilde buradan çıkarlar. Yeni yılda en büyük temennimiz onların sağlıklı bir şekilde buradan çıkması. İçeride duygulanmamak mümkün değil" dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)
Nasreddin Hoca hasta çocuklara hediye dağıttıNasreddin Hoca hasta çocuklara hediye dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

Sevdikleriniz için en güzel yeni yıl mesajları

Anamur'da yol çöktü

Anamur'da yol çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.