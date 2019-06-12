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NATO, ABD'nin Polonya'da asker sayısını artırma kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:58 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun halihazırda Polonya'da güçlü bir mevcudiyeti bulunduğunu anımsattı.

NATO'nun yakın zamanda ABD güçlerinin Polonya'ya yerleştirilmesini desteklemek amacıyla 269 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığını kaydeden Stoltenberg, ABD'nin Polonya'daki askeri mevcudiyetini artırma kararının ittifakın savunma ve caydırıcılığına katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanan Stoltenberg, ABD'nin kararının, NATO'nun uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre, ABD Polonya'ya bin civarında ilave asker gönderecek.

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ABD NATO Polonya Stoltenberg

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