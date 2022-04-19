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NATO'dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı! Ukraynalılar da katılacak

19.04.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO, dünyanın en büyük ve en karmaşık canlı uluslararası siber tatbikatına başlıyor. "Kilitli Kalkanlar" tatbikatı, 19-22 Nisan'da Estonya'nın başkenti Tallinn'deki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenecek. Tatbikatın senaryosuna ise Berylia adlı hayali bir ülkeye yapılan siber saldırı olacak. Bu yılki tatbikatta Ukraynalı uzmanlar da yer alacak.

NATO'dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı! Ukraynalılar da katılacak

Her yıl yapılan Kilitli Kalkanlar isimli tatbikata NATO müttefikleriyle NATO ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim uzmanları katılacak.

SİBER SALDIRILARA KARŞI SAVUNMA

Tatbikatta sivil ve askeri bilişim sistemleriyle kritik altyapılara yönelik gerçek zamanlı gelişmiş siber saldırılara karşı savunma yöntemleri test edilecek. Ayrıca olası saldırılarda durumunda sivil ve askeri birimlerle kamu ve özel sektör iş birliklerinin nasıl uygulanacağı denenecek.

HAYALİ BERYLIA ÜLKESİNDE...

Tatbikat senaryosuna göre, Berylia adlı hayali bir ülkenin askeri ve sivil bilişim sistemlerine düzenlenen siber saldırılara karşı mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak jeopolitik durumlar içinde neler yapılacağı kararlaştırılacak.

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Devlet kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler iş birliği yapacağı tatbikatta NATO'nun yanı sıra Siemens, Siemens, TalTech, Clarified Security, Arctic Security ve CR14 gibi şirket ve kurumlar yer alacak.


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Anahtar Kelimeler:
NATO Ukrayna
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