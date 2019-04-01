NATO dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelecek

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanı, ittifakın 70'inci yıl dönümünü kutlamak için Washington'da bir araya gelecek.

Dışişleri bakanları, 3-4 Nisan tarihlerinde Washington'da toplanarak Rusya, Afganistan, terörle mücadele ve külfet paylaşımı gibi konuları ele alacak.

Toplantıya ilişkin bilgi veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dışişleri bakanlarının ilk gün ABD Kongresinde düzenlenecek oturuma katılacağını, kendisinin de ittifak adına burada bir konuşma yapacağını kaydetti.

Müttefiklerin çarşamba akşamı 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması'nın imzalandığı Mellon Auditorium'da bir araya geleceğini belirten Stoltenberg, bunun "70 yıldır süren barış ve refahı" kutlamak için bir fırsat olacağını kaydetti.

- Ana gündem Rusya

Stoltenberg, dışişleri bakanlarının perşembe günü Rusya'yla ilişkileri ele alacağını bildirdi.

Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmeye devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Rusya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için yaptığımız çağrıları dikkate almıyor. Zaman daralıyor, bu nedenle NATO'nun atacağı adımları ele alacağız." diye konuştu.