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NATO dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılında, üye ülkelerin dışişleri bakanları Washington'da toplanacak - Dışişleri bakanlarının gündem maddeleri arasında Rusya, terörle mücadele ve külfet paylaşımı gibi konular bulunuyor - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Rusya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için yaptığımız çağrıları dikkate almıyor. Zaman daralıyor, bu nedenle NATO'nun atacağı adımları ele alacağız" - "Yıllardır savunma bütçelerimizi milyarlarca dolar azalttık. Artık milyarlarca dolar artırıyoruz"

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanı, ittifakın 70'inci yıl dönümünü kutlamak için Washington'da bir araya gelecek.

Dışişleri bakanları, 3-4 Nisan tarihlerinde Washington'da toplanarak Rusya, Afganistan, terörle mücadele ve külfet paylaşımı gibi konuları ele alacak.

Toplantıya ilişkin bilgi veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dışişleri bakanlarının ilk gün ABD Kongresinde düzenlenecek oturuma katılacağını, kendisinin de ittifak adına burada bir konuşma yapacağını kaydetti.

Müttefiklerin çarşamba akşamı 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması'nın imzalandığı Mellon Auditorium'da bir araya geleceğini belirten Stoltenberg, bunun "70 yıldır süren barış ve refahı" kutlamak için bir fırsat olacağını kaydetti.

- Ana gündem Rusya

Stoltenberg, dışişleri bakanlarının perşembe günü Rusya'yla ilişkileri ele alacağını bildirdi.

Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmeye devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Rusya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için yaptığımız çağrıları dikkate almıyor. Zaman daralıyor, bu nedenle NATO'nun atacağı adımları ele alacağız." diye konuştu.

NATO'nun "Rusya'nın agresifleşen tutumundan endişe duyduğunu" dile getiren Stoltenberg, toplantıda aynı zamanda Azak Denizi'ndeki gerginliğin de görüşüleceğini söyledi.

Stoltenberg, müttefiklerin Karadeniz'de durumsal farkındalığı artıracak önlemler almasını ve Gürcistan ile Ukrayna'ya desteklerini artırmasını beklediğini kaydetti.

- Terörle mücadele

Toplantının devamında NATO'nun terörle mücadeleye ilişkin çalışmalarının görüşüleceğini bildiren Stoltenberg, bu çerçevede Afganistan'daki durumun ele alınacağını ifade etti.

Stoltenberg, "Afganistan'da bir aradayız ve gelecekteki mevcudiyetimize ilişkin kararları birlikte alacağız." diye konuştu.

NATO'nun terör örgütü DEAŞ'la mücadelede birlik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, ittifakın Irak'ta eğitim misyonuyla terör örgütünün geri dönüşünü engellemek için çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

- Külfet paylaşımı

NATO dışişleri bakanlarının toplantıyı külfet paylaşımını görüşerek kapatacağını aktaran Stoltenberg, "Yıllardır savunma bütçelerimizi milyarlarca dolar azalttık. Artık milyarlarca dolar artırıyoruz." dedi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin "savunmaya daha fazla ve daha iyi yatırım" yapmaya başladığının altını çizerek, "Ancak daha fazlasını yapmalıyız ve yakaladığımız ivmeyi kaybetmemeliyiz." şeklinde konuştu.

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70. yıldönümü Dışişleri Bakanları Toplantısı NATO Washington

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