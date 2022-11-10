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NATO Genel Sekreteri'nden kritik açıklama! 'Rusya ağır baskı altında'

10.11.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya ağır bir baskı altında. Herson'dan ayrılırlarsa, bu Ukrayna için başka bir zafer olur" dedi.

NATO Genel Sekreteri'nden kritik açıklama! 'Rusya ağır baskı altında'

İngiltere’nin ardından resmi ziyaret kapsamında İtalya’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, göreve yeni gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Meloni ile Stoltenberg, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Meloni’yi yeni görevinde tebrik eden Stoltenberg, “Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca NATO'ya, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki transatlantik ittifakımıza olan güçlü kişisel bağlılığınızı da memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

'UKRAYNA'NIN TOPRAKLARI NASIL KURTARDIĞINI GÖRDÜK'

İtalya’nın NATO’nun kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Stoltenberg, “Avrupa güvenliği sorgulanıyor. Başkan Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus kuvvetlerini nasıl geri püskürttüğünü ve toprakları nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine aittir” dedi.

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'SAHADAKİ DURUMUN NASIL GELİŞECEĞİNİ GÖRMELİYİZ'

NATO Müttefiklerinin sağladığı desteğin Ukrayna'nın ilerlemesi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Stoltenberg, “Rusya'nın Herson'dan çekilmeye yönelik duyurusunu not aldık. Önümüzdeki günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Ancak açık olan şu ki, Rusya ağır bir baskı altında. Herson'dan ayrılırlarsa, bu Ukrayna için başka bir zafer olur” dedi. (İHA)

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