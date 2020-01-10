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  4. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerden gelen istihbarat bilgilerinin Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret ettiğini belirterek, detaylı soruşturma çağrısında bulundu.

Brüksel'de Orta Doğu gündemiyle olağanüstü düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Stoltenberg, basına açıklamalarda bulundu.

Bölgede son dönemde gerginliğin azaldığına dikkati çeken Stoltenberg, bu gelişmenin korunması gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Orta Doğu'da çatışma kimsenin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulunarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenmesi için çağrıda bulunduğunu anımsatan Stoltenberg, ittifakın bu konuda ne yapılabileceğini dair çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Stoltenberg, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran tarafından düşürülüp düşürülmediğine ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Elimizdeki istihbarat hakkında detaylı bilgi veremem. Ancak NATO müttefiklerinden gelen istihbari bilgiler uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret ediyor. Bu bilgilerden şüphe duymamız için bir neden bulunmuyor. Bu nedenle tüm gerçekleri ortaya koyan detaylı bir soruşturma yapılması gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
genel sekreter NATO Stoltenberg Ukrayna Havayolları

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