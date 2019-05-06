Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in barış ve istikrarının, uluslararası hukuka ve tarihi gerçeklere saygıdan geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye, bu anlayışla hem kendisinin hem de Kıbrıs Türk'ünün meşru hak ve çıkarlarını her zaman en güçlü şekilde savunmaya devam edecektir." dedi.

Çavuşoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı öncesindeki hitabında, Türkiye'nin, Akdenizli bir müttefik olarak toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hem Akdenizli hem de Avrupalı bir müttefik olan Türkiye'nin, "iki bölgenin güvenliğini aynı bütünün birbirlerini tamamlayan parçaları" olarak gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, Akdeniz Bölgesinde yaşanan krizlerin Avrupa'yı etkilediğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz Diyaloğu Mekanizmasına önem verdiğini, NATO ile Akdeniz'deki ortaklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve Akdeniz Bölgesi'ndeki özel koşulların İttifak'a doğru anlatılmasına özel çaba sarf ettiğini dile getirdi.