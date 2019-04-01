HABER

NATO'nun mayın arama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

FRANSIZ mayın avlama gemisi Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA)-FRANSIZ mayın avlama gemisi Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açıldı. Mayın gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta boğazdan geçip Karadeniz'e açılan NATO'ya bağlı Fransa Donanmasına ait mayın avlama gemisi olan M 563 borda numaralı FS 'Capricorne' bugün saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Boğaz geçişi sırasından geminin güvertesinden çok sayıda askerin olduğu görüldü. Mayın gemisinin geçişine TCSG 74 Sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
CHP'li Gökhan, başkanlığı ve doğum gününü kutladıCHP'li Gökhan, başkanlığı ve doğum gününü kutladı
Otomobil alev alev yandı, uzun araç kuyruğu oluştuOtomobil alev alev yandı, uzun araç kuyruğu oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.