Nauru Çin'den özür bekliyor

MELBOURNE (AA) - Güney Afrika'daki ada ülkesi Nauru'nun Cumhurbaşkanı Baron Waqa, ev sahipliği yaptıkları 49. Pasifik Adaları Forumu’nda kendisine söz verilmediği gerekçesiyle toplantı salonunu terk eden Çin temsilcisine tepki gösterdi.

Waqa, dün sona eren forumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Çinli diplomatın "kibirli" tutumu nedeniyle Pekin yönetiminden özür beklediklerini söyledi.

Çinli diplomatın büyük ülke temsilcisi edasıyla kendilerine baskı yapmaya çalıştığını belirten Waga, tepkisini "Onlar bizim arkadaşlarımız değil, kendi amaçları için bize ihtiyaçları var. Kimse buraya gelip bize ne yapacağımızı dikte edemez." ifadeleriyle dile getirdi.

Waga, "Sadece bir özür beklemiyoruz, konuyu BM'ye götüreceğiz. Hatta BM'de ve her uluslararası toplantıda konuyu gündeme getireceğim." dedi.

Nauru'da düzenlenen 49. Pasifik Adaları Forumu'na katılan Çin heyetinin başkanı Du Qiwen, forum üyesi ülke liderlerinin konuşmaları sona ermeden kendisine söz verilmemesine tepki göstererek toplantı salonunu terk etmişti. Waga, salonu terk eden Du'ya "Biraz saygı göster." diyerek tepkisini dile getirmişti.