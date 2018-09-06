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Nauru Çin'den özür bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Nauru Cumhurbaşkanı Baron Waqa, Çinli temsilcinin davranışları nedeniyle Pekin'den özür beklediklerini söyledi

MELBOURNE (AA) - Güney Afrika'daki ada ülkesi Nauru'nun Cumhurbaşkanı Baron Waqa, ev sahipliği yaptıkları 49. Pasifik Adaları Forumu’nda kendisine söz verilmediği gerekçesiyle toplantı salonunu terk eden Çin temsilcisine tepki gösterdi.

Waqa, dün sona eren forumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Çinli diplomatın "kibirli" tutumu nedeniyle Pekin yönetiminden özür beklediklerini söyledi.

Çinli diplomatın büyük ülke temsilcisi edasıyla kendilerine baskı yapmaya çalıştığını belirten Waga, tepkisini "Onlar bizim arkadaşlarımız değil, kendi amaçları için bize ihtiyaçları var. Kimse buraya gelip bize ne yapacağımızı dikte edemez." ifadeleriyle dile getirdi.

Waga, "Sadece bir özür beklemiyoruz, konuyu BM'ye götüreceğiz. Hatta BM'de ve her uluslararası toplantıda konuyu gündeme getireceğim." dedi.

Nauru'da düzenlenen 49. Pasifik Adaları Forumu'na katılan Çin heyetinin başkanı Du Qiwen, forum üyesi ülke liderlerinin konuşmaları sona ermeden kendisine söz verilmemesine tepki göstererek toplantı salonunu terk etmişti. Waga, salonu terk eden Du'ya "Biraz saygı göster." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Çinli diplomatın tepkisinin, Nauru ile Tayvan arasındaki iyi ilişkilerden kaynaklandığı sanılıyor. Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor ve bölge ülkelerinin Tayvan ile ilişki kurmasına karşı çıkıyor.

Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip Nauru, Avustralya'nın teknelerle ülkeye gelen mülteciler için kurduğu gözaltı merkeziyle gündemde yer alıyor. Gözaltı merkezinde 119'u çocuk yaklaşık 900 mülteci kalıyor. Göçmen hakları savunucuları ve insan hakları örgütleri, merkezin kapatılmasını ve göçmenlerin Avustralya'ya getirilmesini istiyor.

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Avustralya çin Nauru Nauru Başkanı Baron Waqa Pasifik Adaları Forumu

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