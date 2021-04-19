Navalni: ABD, Rusya'yı 'Muhalif lider cezaevinde ölürse sonuçlarına katlanırsınız' diyerek uyardı

ABD, Rusya'yı sağlık durumu hakkında kaygı verici haberler alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölmesi halinde tepkisiz kalmayacağı konusunda uyardı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Navalni ölürse bunun sonuçları olur" diye konuştu ve bu durumda Rusya'nın uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacağını söyledi. İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) de Navalni'nin tedavisi konusunda kaygılarını dile getirdi. 44 yaşındaki Navalni'nin doktorları, şiddetli sırt ve bacak ağrısından şikayet eden Navalni'nin, acilen tedavi edilmezse "birkaç gün içinde öleceğini" söylüyor. Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin ise Navalni'nin ilgi çekmeye çalıştığını ve "cezaevinde ölmesine izin verilmeyeceğini" söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önde gelen muhaliflerinden Aleksey Navalni, Şubat ayında, eski zimmete para geçirme iddiaları ile tutuklanmış ancak tutuklanmasının sebebinin siyasi olduğunu söylemişti.

Navalni 31 Mart günü kendi doktorlarını görmesine izin verilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı. Doktorları son kan tahlillerinin, her an böbreklerinin iflas edebileceğine ve kalp krizi geçirebileceğine işaret ettiğini söylüyorlar. Başkent Moskova'nın 100 km doğusundaki Pokrov cezaevinde tutulan Navalni'nin durumunu protesto eden ülkelerden Pazar günü arka arkaya açıklamalar geldi. ABD ile Rusya, kimyasal savaşta kullanılan Noviçok adlı madde ile zehirlenen ve ölümden dönen Navalni'nin durumu yüzünden geçen yıl da diplomatik bir gerilim yaşamıştı. Kremlin, Navalni'nin, kendisinin zehirlenmesi emrini bizzat iddialarını reddediyor. Ancak ABD istihbaratı zehirleme olayının arkasında Rusya hükümetinin bulunduğu kanaatine vardı ve Biden yönetimi, üst düzey Rus yetkililere yönelik bazı yaptırımlar açıkladı. Navalni AB gündeminde Avrupa Birliği (AB) liderleri de bugün Navalni konusunu görüşecek. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, durumdan "derin kaygı duyduklarını" söyleyerek Navalni'nin bir an önce doktorlarıyla görüşmesinin sağlanması için Rus yetkililere çağrı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, "Navalni'ye derhal bağımsız tıbbi müdahale yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca siyasi sebeplere dayalı tutukluluğunun derhal son bulması çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi. Kamuoyu düzeyinde de tepkiler geliyor. 70 dünyaca tanınmış yazar, sanatçı, akademisyen ve aktörün imzasını taşıyan Putin'e hitaben yazılmış açık mektupta Navalni'nin biran önce tedavi edilmesi çağrısı yapıldı. Economist dergisi ile Fransa'da Le Monde gazetesinde yayımlanan mektuba imza atanlar arasında Jude Law, Ralp Fiennes ve Benedict Cumberbatch gibi oyuncuların yanısıra Harry Potter yazarı JK Rowling ve yönetmen Ken Burns de var. İngiltere'de BBC'nin sorularını yanıtlayan Rusya Büyükelçisi Andrey Kelin ise Navalni'nin hayatının tehlikede olmadığında ısrar etti. Büyükelçi Kelin, "Elbette ki cezaevinde ölmesine izin verilmez. Fakat bütün kuralları çiğnemeye çalışan Bay Navalni'nin tamamen bir holigan gibi davrandığını söyleyebilirim. İlgi çekmeye çalışıyor" diye konuştu. Navalni 'el ve ayaklarında his kaybı yaşıyor'

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Rus muhalif lider Navalni, tutuklu yargılanma kararı sonrası halka çağrı yaptı: Sokaklara çıkın Rusya'da tepkiler Navalni'yi destekleyenler Rusya çapında Çarşamba günü gösteriler düzenleyecek. Durumun acilen harekete geçilmesini gerektirdiğini aksi halde telafisi mümkün olmayacak şeyler yaşanabileceğini söylüyorlar.