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  4. Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden öldüğü açıklandı

Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden öldüğü açıklandı

05.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden öldüğü açıklandı

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye Rusya'da ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.

Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden öldüğü duyuruldu. Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmedi.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden Navalni uçakta rahatsızlanmıştı.

Uçak, Omsk'a acil iniş yapmıştı. Birkaç gün sonra Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanan Navalni buradan tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülmüştü.

17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Navalni kendisini zehirleme emrini bizzat Rusya lideri Vladimir Putin'in verdiğini söylüyor. Kremlin iddiaları reddediyor.

BERLİN DÖNÜŞÜ HAPİS CEZASI

44 yaşındaki Navalni'nin Berlin dönüşü denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması, ülkede protesto dalgası başlatmıştı.

Navalni'nin serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

2 Şubat'ta mahkeme Navalni'nin 2014'te zimmetine para geçirme suçlamasıyla aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının uygulanmasına karar vermişti. Navalni'nin ev hapsinde tutulduğu 10 aylık süre cezadan düşülecek.

Aleksey Navalni, hakkındaki suçlamaları "düzmece" diye nitelemişti.

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