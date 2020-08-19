Nazarbayev'in en gözde torunuydu: Evinde ölü bulundu

Dünya Aysultan Nazarbayev'in Londra'dan gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Kazakistan Eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 29 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev, İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde ölü bulundu.

TORUNUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Aysultan Nazarbayev'in ölümüyle ilgili birçok soru işareti var ve ölümü şüpheli görünüyor.

Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunduğunu açıklayan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya’yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara ilişkin bilgiler olduğunu iddia ediyordu.

Hakkında bir zamanlar Kazakistan’ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev’in ölümü ‘şüpheli’ olarak değerlendiriliyor. Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.

Nazarbayev, Şubat ayında Facebook hesabında yaptığı açıklamada kendi ailesi ve Kazakistan siyasi sahnesinde gücüyle bilinen annesi Dariga’nın saldırılarına maruz kaldığını ve bu nedenle ülkeye sığınma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Torun Nazarbayev’in açıklaması Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanı Dauren Abayev tarafından hızlı bir şekilde reddedilmişti.