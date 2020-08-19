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Nazarbayev'in en gözde torunuydu: Evinde ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Londra'da genç bir adamın evinde ölü bulunması önce Kazakistan'da sonra da tüm dünyada gündem haline geldi. Zira ölen kişi Kazakistan Eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 29 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev'di.

Nazarbayev'in en gözde torunuydu: Evinde ölü bulundu

Dünya Aysultan Nazarbayev'in Londra'dan gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Kazakistan Eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in 29 yaşındaki torunu Aysultan Nazarbayev, İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinde ölü bulundu.

TORUNUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Aysultan Nazarbayev'in ölümüyle ilgili birçok soru işareti var ve ölümü şüpheli görünüyor.

Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunduğunu açıklayan torun Nazarbayev, son aylarda elinde Rusya’yla bağlantılı üst düzey yolsuzluklara ilişkin bilgiler olduğunu iddia ediyordu.

Hakkında bir zamanlar Kazakistan’ın gelecekteki lideri yakıştırması yapılan Aysultan Nazarbayev’in ölümü ‘şüpheli’ olarak değerlendiriliyor. Genç adamın ölümü ilk bulgulara göre kalp krizinden kaynaklandı.

Nazarbayev, Şubat ayında Facebook hesabında yaptığı açıklamada kendi ailesi ve Kazakistan siyasi sahnesinde gücüyle bilinen annesi Dariga’nın saldırılarına maruz kaldığını ve bu nedenle ülkeye sığınma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Torun Nazarbayev’in açıklaması Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanı Dauren Abayev tarafından hızlı bir şekilde reddedilmişti.

UYUŞTURUCU SORUNU MU VARDI?

Abayev, üst düzey isimlere ilişkin yolsuzluk iddiasında bulunmayan ancak bu konuda hiçbir belge açıklamayan Nazarbayev’in uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylemişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi ölen adamın geçmişte Facebook hesabından uyuşturucu sorunu olduğunu itiraf ettiğini yazdı.

80 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 30 yıllık iktidarının ardından geçen yıl mart ayında görevini bırakmıştı. Ülkenin ilk devlet başkanı Nazarbayev, bununla birlikte, iktidardaki Nur Otan Partisi Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Lider gibi unvanları elinde tutuyor.

Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Dariga Nazarbayeva ölüm haberiyle yıkıldığını belirtti.

Nazarbayev ailesi içinde ‘favori torun’ olarak isimlendirilen 29 yaşındaki adam, İngiltere’nin prestijli askeri okulu Sandhurst’te eğitim almıştı.

DÜĞÜNÜNDE KANYE WEST SAHNEYE ÇIKTI

Geçmişte Chelsea genç futbol akademisine katılan Aysultan Nazarbayev’in Kazakistan’daki düğününde ünlü şarkıcı Kanye West 2 milyon sterlinlik ücret karşılığında sahne almıştı.

Ülke liderliğine oynadığı için anne tarafının soyadını kullandığı belirtilen Aysultan Nazarbayev, petrolcü bir işadamının kızı olan Alima Boranbayeva ile evlenmişti.

20 yaşındaki genç kadın Londra’da sanat eğitimi alıyordu.

Karısının fotoğraflarını sürekli Instagram hesabında paylaşan Aysultan'ın oldukça mutlu bir evlilik sürdürdüğü düşünülüyordu.

Aysultan koronavirüs salgını süresince Londra'da karantina kalmıştı.

Daha sonra buradan Kazakistan'a geri dönen ve 10 gün kalan genç adam Londra'ya tekrar dönüşünde şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre Aysultan geçen yıl Londra'da bir apartman dairesinde, bir polis memurunun kolunu ısırmaktan dolayı ceza almış ve cezası hapis cezasından gözetime çevrilmiş.

Kazakistan için casusluk faliyetleri de yürütmüş olan Aysultan'ın bu yıl başlarında İngiltere'den siyasi sığınma istediği biliniyor.

Aysultan siyasi sığınma talebinde ülkesinde çok büyük bir siyasi gücü elinde tutan annesi tarafından tehdit edildiğini ve zorbalığa uğradığını belirtmişti.

Aysultan'ın babası Rakhat Aliyev de karısından boşanmaya zorlandıktan sonra 2015 yılında Viyana'da ölü bulunmuştu.

Kazak yetkililer Aysultan'ın ölümünün kalp krizinden kaynaklandığını ancak araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

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