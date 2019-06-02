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Nazım Hikmet, şiirleriyle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyatının en önemli isimlerinden, şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde İzmir'in Buca ilçesinde anıldı.

Nazım Hikmet, şiirleriyle anıldı

İZMİR, (DHA)- TÜRK edebiyatının en önemli isimlerinden, şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde İzmir'in Buca ilçesinde anıldı.
Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik ile anıldı. Moderatörlüğünü Bucalı şair Vedat Araz’ın üstlendiği, şairin kaleminden çıkan eserlerin seslendirilip, piyano eşliğinde çalındığı anmada Nazım Hikmet’in şiirleri konuk şairler Aslıhan Tüylüoğlu, Hülya Deniz Ünal, Hüseyin Yurttaş, Hüseyin Ferhad ve Özlem Tezcan Dertsiz tarafından seslendirildi. Nazım Hikmet'in mücadeleyle geçen hayatı ve edebi kişiliğinin anlatıldığı anmada, bağlama sanatçısı Fırat Erebak ile Hüseyin Kurtulmaz şarkılar seslendirdi.

FOTOĞRAF

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