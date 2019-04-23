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'Nazlı'nın memesinden 2 kilo tümör çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

AKSARAY Malaklısı olarak bilinen çoban köpeği 'Nazlı'nın memesinden, yapılan ameliyatla 2 kilo tümör çıkartıldı.

'Nazlı'nın memesinden 2 kilo tümör çıkartıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Malaklısı olarak bilinen çoban köpeği 'Nazlı'nın memesinden, yapılan ameliyatla 2 kilo tümör çıkartıldı.
Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Kentte oturan Fatih Dağdaş, 4,5 yaşındaki 'Nazlı' adını verdiği köpeğini, memesinde kitle oluşunca Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada yapılan muayenesinde memesinde sarkan ve hareket kabiliyetini kısıtlayan kitlenin tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyatla 2 kilo tümör çıkartıldı.
Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Gaye Bulut, ''Meme tümörü, yaşlı hayvanlarımızda yaşanan bir durum. İnsanlardaki gibi bir meme tümörüdür. Tümörü almamız, hayvanın ömrünü uzatmıyor. Sadece yaşam standartlarını artırıyoruz. Çok büyük bir kitle var. Bu kitle sürekli büyüyor. Biz burada kitleyi aldık'' diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

'Nazlı'nın memesinden 2 kilo tümör çıkartıldı'Nazlı'nın memesinden 2 kilo tümör çıkartıldı'Nazlı'nın memesinden 2 kilo tümör çıkartıldı'Nazlı'nın memesinden 2 kilo tümör çıkartıldı

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