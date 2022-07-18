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Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya kendini böyle savundu: 'Bana komplo kuruldu'

18.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker (46) çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü. Kan donduran cinayetin zanlısı olarak Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı. Akçekaya'nın, sevk edildiği mahkemede verdiği ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi. İşte kan donduran cinayetin detayları!

Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya kendini böyle savundu: 'Bana komplo kuruldu'

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'in kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cesetlerinin, evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi. Arıkan'ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu, gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışması ile çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanan Akçekaya, gözaltına alındı. Akçekaya'nın gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlattığı tespit edildi.

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OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ

Ekipler, Akçekaya'nın 11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, burada bir gece konakladıktan sonra minibüsle Eceabat ilçesine geçtiği, olay günü de Eceabat'tan taksiyle Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi. Öte yandan teslim alınan cenazeler, 15 Temuz'da İstanbul'a gönderildi. Nazmi Arıkan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda; Şerif Eker ise Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ÇİFTLİK EVİ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Bu arada Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından, 3 gün önce çiftliğe götürülüp, yer göstermesi yaptırılan Akçekaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Gelibolu ilçesine getirilerek sorguya alınan Ufuk Akçekaya, cinayeti kabul etmese de ekipler kendisinin çiftlik evine geldiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya'nın ilk olarak 11 Temmuz günü İstanbul Etiler'deki evinden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine otobüs ile geldiğini, buradan da taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti. Akçekaya'nın bir gün sonra 12 Temmuz'da yine otobüs ile İstanbul'dan Gelibolu ilçesine, buradan minibüs ile Eceabat ilçesine geçtiği, ardından da taksiyle saat 21.45 sıralarında Karainabeyli köyüne ulaştığı belirlendi. İddiaya göre, köye giden asfalt yol üzerinde taksiden inen Akçekaya'nın ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından çiftlik evine yaklaştı, 3 saat boyunca Arıkan'ın çiftlik evi gözetledi. Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan'ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Eker'in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapısından içeriye girdi. Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan'a arkasından yaklaşıp bıçaklamaya başladı. Bu sırada Arıkan'ın son bir hamleyle cep telefonundan şoförü Şerif Eker'i aradığı ve 8 saniyelik bir görüşme yaptı. Arıkan'a 300 metre mesafedeki başka bir eve yatmaya giden şoför Şerif Eker, araca binerek hızlıca yardıma gitti. Bu sırada 47 bıçak darbesiyle Nazmi Arıkan'ı öldüren Ufuk Akçekaya, eve bir aracın geldiğini görünce saklandı. Şoför Şerif Eker eve girdiğinde kapının arkasında saklanan Ufuk Akçekaya tarafından bıçaklamaya başladı. Eker de 66 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

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ÇİFTLİK EVİNİ KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp, alınmasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı. Jandarma özel ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal dedektörü ve dedektör köpekle birlikte arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiğindeki ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğu tespit edildi.

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Akçekaya, dün tasarlayarak kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söyleyen Akçekaya, cinayeti aydınlatmak için oluşturulan jandarma özel timlerinin elde ettiği deliller göz önünde bulundurularak tutuklandı. Akçekaya'nın mahkemedeki ifadesinde de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale nazmi arıkan fen bilimleri
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