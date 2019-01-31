NBŞ kotasının düşürülmesi üreticiyi sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesine ilişkin karar, pancar üreticisini sevindirdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yılda aldığı iki karar ile NBŞ kotasını iki kez yarı yarıya düşürdüğünü, bu kararların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Kararın ülke tarımı ve halk sağlığı için önemine işaret eden Konuk, yüzde 2,5 seviyesinin, gelişmiş ülkelerin gıda standartları ile uyumlu olduğunu bildirdi.

Konuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl NBŞ kotalarının yüzde 10'dan yüzde 5’e düşürüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce de NBŞ kotasının yüzde 2,5’e düşürüldüğünü açıkladı. Bir yıl içinde aldığı bu iki karar Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem ülke çiftçisine, pancar üreticisine sahip çıkma hem de milletimizin sağlığını koruma konusunda kararlılığının ilanıdır."

NBŞ kotalarının yüzde 2,5 olarak uygulanmasının hem tüketici sağlığı, hem pancar üretimi, hem de hayvancılığı olumlu etkileyeceğini ifade eden Konuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: