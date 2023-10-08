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‘Ne bakıyorsun’ deyip esnafı kafasından bıçaklayıp kaçtılar

08.10.2023 15:12 | Son Güncelleme:
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Esenler’de iş yerinin önünde kavga edenlere bakmak için dışarı çıkan esnaf, ’Ne bakıyorsun’ diyerek tepki gösteren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Esnafın bıçakla başından yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Ne bakıyorsun’ deyip esnafı kafasından bıçaklayıp kaçtılar

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanı bulunan Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinde oturduğu sırada sokaktan tartışma sesleri duydu. Bunun üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi, sokakta tartışan 4 kişinin kavga ettiğini gördü. Saldırganlardan biri ’Ne bakıyorsun’ diyerek Çavdaroğlu’na bıçakla saldırdı. Saldırıda Muhittin Çavdaroğlu başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA 28 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan Muhittin Çavdaroğlu’nun başına 20 dikiş atıldı. İş yeri sahibi daha sonra da Esenler Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“NE BAKIYORSUN LAN DEYİP, KÜFÜR EDEREK SALDIRDILAR”

Yaşadığı saldırıyı anlatan Muhittin Çavdaroğlu, “Gece saatlerinde iş yerimde oturuyordum, dışarıdan kavga seslerinin geldiğini duydum. Köşede yeğenimin marketi var. Acaba onunla bir ilgisi var mı diye çıkıp bakmak istedim. Çıkıp, köşeye kadar gidip geldiğimde bana ’Ne bakıyorsun lan’ deyip, küfür ederek saldırdılar. Elindeki bıçakla kafama saldırıyor. Benim damarlarım zarar görüyor. O esnada elimizden kaçıyorlar” dedi.

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“DEVLETİMİZDEN ŞUNU RİCA EDİYORUM; BU TİP İNSANLARI SOKAĞA SALMASINLAR”

Saldırganların ceza almasını isteyen Çavdaroğlu, “Olayın ilginç tarafı buradan aynı araçla kaçıyorlar. Devletimizden şunu rica ediyorum; bu tip insanları sokağa salmasınlar. Bizim sokaklarda çocuklarımız ve ailelerimiz var. ’Ne bakıyorsun’ diye böylesine öldürücü bir darbe vuran bu insanların çoluğumuza, çocuğumuza zarar vereceğini düşünüyoruz. Kendilerini hiçbir şekilde tanımıyorum, ilk defa gördüğüm kişiler. Baktık aralarında kavga ediyorlar, ben geri döndüm, sonra bana saldırdılar” şeklinde konuştu.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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