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  4. Ne buldularsa çaldılar! Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalandı

Ne buldularsa çaldılar! Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalandı

10.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve suç eşyasının çalınması gibi 17 farklı olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaylara karışan şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kayseri
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