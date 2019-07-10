Ne deterjan, ne de çamaşır suyu! Annenin leke çıkarıcı formülüne çok şaşıracaksınız

En çok lekelenen ve haliyle en çok yıkama işlemine maruz kalan bebek kıyafetlerinden inatçı lekeleri çıkartmak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak yeni doğum yapan anne Amy Kyne, bu soruna çözüm bulmuş gibi.

Sebze püreleri, domates, bezden taşan kaka lekelerine karşı hiçbir deterjan ya da ağartıcı uygulamayan kadın, kıyafetleri sadece güneş ışığına tuttuğunu söylüyor. 24 saat boyunca kıyafetleri ipte tutan Amy, 'çok fazla güneş ışığına maruz kalan kıyafetlerin rengi solabilir ancak bu beyazlar için harika çalışıyor' dedi.

Facebook'taki bir temizlik grubunda bulduğu çözümü paylaşan Amy binlerce kadından övgü topladı. Kadınların bir kısmı da bu ipucuna sık sık başvurdularını söyledi.



