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Ne el izi ne de bez izi! Işıl ışıl camların sırrı bu yöntemlerde saklı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliğinde, yapılan işin püf noktalarını biliyorsanız hem işiniz kolaylaşır hem de zamanınız size kalır. Bu yazımızda; tertemiz, pırıl pırıl parlayan, el ve bez izi olmadan camların nasıl temizleneceğinin püf noktalarını sizin için derledik.

Ne el izi ne de bez izi! Işıl ışıl camların sırrı bu yöntemlerde saklı

Pencereler, dış dünya ile bağlantıyı sağlayan, evin en görünür yerleri olsa da cam silmek, temizlik işlerinin belki de en sevilmeyeni, sürekli ertelenenidir. Oysaki cam silmek, ev temizliğinin olmazsa olmazı. Evin her bir köşesi tertemiz olsa da camlar istediğiniz gibi pırıl pırıl parlamıyorsa o temizlik bir türlü içinize sinmez.

BEZ SEÇİMİ

Cam temizliğinde iyi bir sonuç almak istiyorsanız temizliğe başlamadan bu iş için kullanacağınız bez seçimini doğru yapmalısınız. Yaygın olarak kullanılan fanila tarzı pamuklu bezler olsa da, mikrofiber bezler ile ciddi fark yaratabilirsiniz. Deneyin ve sonucu görün.

BEYAZ SİRKE

Kimyasal ürünler yerine her zaman doğal ürünler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Pek çok alan ve yüzey temizliğinde kullanılan beyaz sirke, cam temizliği için de imdadınıza yetişiyor. Sirke, sadece camlarınızı parlatmakla kalmaz, aynı zamanda içeriğindeki asit sayesinde güçlü bir dezenfektan etkisi de yapar.

Temizlenecek camların büyüklüğü ile orantılı olarak bir miktar sıcak su hazırlayın.
İçerisine bir çay bardağı beyaz sirke ekleyin ve karıştırın.
Karışımı isterseniz püskürterek isterseniz bir bez yardımı ile camlarınıza uygulayın ve ovalayarak silin.
Temiz bir bez yardımı ile camları kurulayın.
Pencere pervazlarında ya da camlarda kurumuş zor lekeler ve yağlar varsa;

Eşit miktarda tuz ve unu beyaz sirke ile karıştırarak macun kıvamına getirin.
Bu karışım ile lekeleri güzelce ovalayın.
Ilık su ve bir sünger yardımı ile durulayın ve kurulama işlemi yapın. Lekelerden eser kalmayacaktır.

LİMON SUYU

Limon suyu da aynı sirke gibi içeriğindeki asit sayesinde doğal ve güçlü bir dezenfektandır. Cam temizliğinde limon suyu kullanırken;

Bir kap içerisinde ılık su hazırlayın.
Su miktarı ile orantılı şekilde limon suyunu ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız karışımı camlarınıza uygulayın.
Bir bez yardımı ile silerek durulayın ve kurulama yapın. Camlarınızın parlaklığı gözlerinizi kamaştırabilir.

KARBONAT VE ARAP SABUNU

Bir bardak arap sabununu sıcak suyun içerisinde eritin.
İçerisine 250 gram karbonat ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız bu karışım ile camları ovalayın ve pırıl pırıl olduklarına şahit olun.
Bu karışımı pencere pervazlarını parlatmak için de kullanabilirsiniz.

GAZETE KAĞIDI

Camları güzelce temizlediniz. Bir de pırıl pırıl parlamasını istiyorsanız ihtiyacınız olan şey bir parça gazete kağıdı. Hem pratik hem de ekonomik bir yöntem. Tek yapmanız gereken; camlarınızı temizledikten sonra hafif nemli iken gazete kağıdı ile silmek. Hepsi bu kadar.

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