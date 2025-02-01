Ne kadar ev kuşusun?

Ne kadar ev kuşu olduğunu öğrenmek için sorulara geçelim!

1/8 Haftanın en güzel zaman dilimi geldi: Pazar günü! Sabah seni ne yaparken görürüz? Keyif yaparım kesin. Yatakta dinlenirim. Evde yapılacak işler halledilir, sonra dışarı çıkarım. Sabah sabah kim evde durur? Hemen dışarı!

2/8 Sık sık görüştüğün arkadaşların bir buluşma planı yapıyor. Plana katılma davetine nasıl bir mesaj gönderirsin? “Ben evden pek çıkmak istemiyorum ya…” “Evde olmayı seviyorum ama siz neredeyseniz oradayım!” “Tamamdır, buluşma saatini söyleyin.”

3/8 Daha önce hiç bir buluşmayı ertelemek için hasta numarası yaptın mı?

4/8 Evde vakit geçirmek için hangi aktiviteler sana uygun? Kitap okumak, film izlemek, kahve içmek… Mis gibi! Biraz temizlik, biraz dinlenme... Dengede bir gün. Evde mi oturulur? Ben sıkılırım.

5/8 Alışveriş maratonu sonrası kargoların eve geldi! Hemen açar mısın? Tabii ki! Eve gelen paketler benim bayramım. Hızlıca açarım ama çok heyecanlanmam. Hemen açmam, ne aldığım belli zaten.

6/8 Bir dinlenme köşesi seçer misin?

7/8 Kendi dekorasyonumu yapmam gerekirse... Elimden gelenin en iyisini yaparım! Uğraşırım ama başaramadığım yerde bırakırım. Hiç uğraşmam, hazırı varken yorulmak istemem.