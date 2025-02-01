Ne kadar ev kuşusun?

1/8
Haftanın en güzel zaman dilimi geldi: Pazar günü! Sabah seni ne yaparken görürüz?
Keyif yaparım kesin. Yatakta dinlenirim.
Evde yapılacak işler halledilir, sonra dışarı çıkarım.
Sabah sabah kim evde durur? Hemen dışarı!
2/8
Sık sık görüştüğün arkadaşların bir buluşma planı yapıyor. Plana katılma davetine nasıl bir mesaj gönderirsin?
“Ben evden pek çıkmak istemiyorum ya…”
“Evde olmayı seviyorum ama siz neredeyseniz oradayım!”
“Tamamdır, buluşma saatini söyleyin.”
4/8
Evde vakit geçirmek için hangi aktiviteler sana uygun?
Kitap okumak, film izlemek, kahve içmek… Mis gibi!
Biraz temizlik, biraz dinlenme... Dengede bir gün.
Evde mi oturulur? Ben sıkılırım.
5/8
Alışveriş maratonu sonrası kargoların eve geldi! Hemen açar mısın?
Tabii ki! Eve gelen paketler benim bayramım.
Hızlıca açarım ama çok heyecanlanmam.
Hemen açmam, ne aldığım belli zaten.
7/8
Kendi dekorasyonumu yapmam gerekirse...
Elimden gelenin en iyisini yaparım!
Uğraşırım ama başaramadığım yerde bırakırım.
Hiç uğraşmam, hazırı varken yorulmak istemem.
8/8
Son sorudayız! Dışarıda yoğun bir kar yağışı var ve senin önemli bir yere yetişmen gerekiyor. Ne yaparsın?
"Yollar kapalıydı." bahanesine başvururum.