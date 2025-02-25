Ne kadar sıklıkla yemek sipariş ettiğini tahmin ediyoruz!

Bazen mutfağa girip yemek yapmak daha zevklidir, bazen de hiç uğraşmadan hızlı ve pratik şekilde dışarıdan yemek siparişi vermek! Peki sen daha çok hangi taraftasın, ne sıklıkla sipariş veriyorsun? Merak ettiğin her şeyin cevabı testin sonunda!
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.