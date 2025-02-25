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Ne kadar sıklıkla yemek sipariş ettiğini tahmin ediyoruz!

19.02.2025 23:50
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Bazen mutfağa girip yemek yapmak daha zevklidir, bazen de hiç uğraşmadan hızlı ve pratik şekilde dışarıdan yemek siparişi vermek! Peki sen daha çok hangi taraftasın, ne sıklıkla sipariş veriyorsun? Merak ettiğin her şeyin cevabı testin sonunda!

Ne kadar sıklıkla yemek sipariş ettiğini tahmin ediyoruz!

Haydi teste geçelim!

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İlk sorumuzla başlayalım. Akşam yemeği için ne yapacağına karar vermekte zorlanır mısın?

İlk sorumuzla başlayalım. Akşam yemeği için ne yapacağına karar vermekte zorlanır mısın?
Moduma göre değişkenlik gösteriyor!
Yemek yapmak benim için bir tutku, evde ne varsa onu pişiririm.
Hiç uğraşamam, sipariş veririm hemen gelir!
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En son ne zaman yemek sipariş ettiğini sorsak peki?

En son ne zaman yemek sipariş ettiğini sorsak peki?
Dün, önceki gün, ondan önceki gün...
Geçen haftalarda 1-2 kere söylemişliğim var.
Hatırlamayacağım kadar uzun bir zaman önceydi...
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Diyelim ki yemek siparişi vermeye karar verdin, en büyük sorunun ne oluyor?

Diyelim ki yemek siparişi vermeye karar verdin, en büyük sorunun ne oluyor?
Saatlerce menülere bakarım ama asla karar veremem.
İndirim varsa sipariş veririm, yoksa da dolaba yönelirim.
En temiz ve sağlıklı restoranı ararım!
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Eğer bir yemek olsaydın, hangisi olurdun seçimini yap bakalım!

Eğer bir yemek olsaydın, hangisi olurdun seçimini yap bakalım!
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Saat gece yarısını geçiyor ve birden karnın guruldadı! Ne yaparsın?

Saat gece yarısını geçiyor ve birden karnın guruldadı! Ne yaparsın?
Mutfakta ne bulursam atıştırırım!
Acilen 24 saat açık bir yerden sipariş veririm...
Dolapta bir şey bulamazsam mecbur dışarıdan söylerim!
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Evde yemek yapmaya başladığında olaylar genellikle nasıl gelişiyor?

Evde yemek yapmaya başladığında olaylar genellikle nasıl gelişiyor?
Tam bir şef adasıyla her şeyi ölçerek yaparım!
İlk 5 dakika her şey iyi gidiyor, sonra sıkılıp sipariş veriyorum!
Birkaç malzeme eksik çıkınca doğaçlama bir şeyler yaparım.
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Sipariş verirken “Bu sefer yeni bir şey deneyeyim” deyip yine aynı yemeği söyler misin?

Sipariş verirken “Bu sefer yeni bir şey deneyeyim” deyip yine aynı yemeği söyler misin?
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Arkadaşlarınla dışarıda çıktığında yemek seçme süreciniz nasıl ilerliyor?

Arkadaşlarınla dışarıda çıktığında yemek seçme süreciniz nasıl ilerliyor?
En az 10 dakika tartıştıktan sonra yemeğe karar veririz!
Yemek gurmesi olarak her zaman öneride bulunurum.
Şu an evimde yemek yiyor olabilirdim...
Anahtar Kelimeler:
yemek Philips Yaşam Kategorisi
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