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Ne kadar silersem sileyim su izi kalıyor diyorsanız bir de bunu deneyin! Duşakabindeki su izlerini şıp diye çıkaracak

13.10.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaptıktan sonra rahatlama geliyor. Temizlenen alanların ferahlığı bile ruh halini etkiliyor. Ancak temizlikten sonra her yerin pırıl pırıl görünmesini isterken duşakabinde yer alan su lekeleri oldukça sinir bozucu olabiliyor. Duşakabinin su lekelerini çıkarmak isteyenler bu durumla zorlu bir şekilde mücadele ediyorlar. Ancak su lekelerini çıkarmanın yolu aslında oldukça basit!

Ne kadar silersem sileyim su izi kalıyor diyorsanız bir de bunu deneyin! Duşakabindeki su izlerini şıp diye çıkaracak

Temizlenmesi şart olan yerler denildiğinde akla ilk olarak banyo geliyor. Banyonun temizliğinin aksatılması hem sağlık açısından hem de görsellik açısından istenmeyen durumlara yol açıyor. Banyoda bulunan bazı alanları temizlemek zorlayıcı olabiliyor. Özellikle duşakabinin su lekelerini çıkarmak için çeşitli yöntemler deneniyor ama etkili sonuçlar alınamıyor. Ama doğru hamleler ile duşakabindeki su lekelerini çıkarmak ve pırıl pırıl olmasını sağlamak mümkün.

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Duşakabinin temizliğinde yoğun kimyasallar kullanmak duşakabinin bozulmasına, fayansların erimesine neden olabilir. Bu sebeple doğal ürünler tercih etmek daha mantıklı bir seçim olarak görülüyor.

DUŞAKABİNDEKİ SU LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

KABARTMA TOZU VE SU ETKİLİ ÇÖZÜM

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Kabartma tozu ve su karışımı, birçok uzmanın önerdiği, kirle savaşan bir temizlik karışımıdır. Karışım için ölçüler, ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişecektir. Başlangıç için yarım fincan karbonat kullanmayı deneyin, ardından kalın bir macun yapmak için gerektiği kadar su ekleyin. Aşındırıcı olmayan bir sünger kullanarak camı fırçalayın ve sirke ile durulayın.

SPREY YERİNE OVMAYI TERCİH EDİN

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Kendiliğinden temizlediği iddia edilen sprey tipi temizleyicilere fazla güvenmeyin. Bazı temizleyiciler sadece sprey işlemi ile banyo duvarlarını duş kapılarını temizliyor gibi görünse de çoğunlukla temiz ya da ferah bir koku taşıdıklarından bu izlenim oluşur. Oysa yaptığı temizlik küveti ya da duş kabinini ovmanın yerini tutmayacaktır.

MİKROFİBER BEZ KULLANIN

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Ev temizliği uzmanı Debra Johnson da dahil olmak üzere birçok kişi için mikrofiber bezler, su lekelerine ve birikintilerine karşı tercih edilen bir silahtır ve ulaşılması zor yerlere girme yetenekleri sevilir. Kapı kolları veya dar köşelerde mikrofiber bezi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzmanlar, her kullanımdan sonra bezleri iyice sıkarak ve haftada en az bir kez yıkayarak asılmasını tavsiye ediyor. Her kullanımdan sonra duşakabini silerseniz, duşu sık sık derinlemesine temizlemenize gerek kalmayacak ve cam ışıl ışıl parlayacaktır. Böylelikle su izi kalmasını da engelleyebilirsiniz.

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