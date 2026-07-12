Ne kadar temizlerseniz temizleyin o tozların ertesi gün yine gelmesinin arkasındaki gizli bilimsel nedenler

Evrenin bize bir oyunu gibi duran bu sinir bozucu durumun arkasında aslında tamamen bilimsel ve biraz da şoke edici nedenler var.

Üzgünüz ama o tozların en büyük kaynağı bizzat sizsiniz!



"Evde kimse yok, pencereler de kapalı, bu toz nereden geliyor?" demeyin. Bir insan dakikada yaklaşık 30.000 ila 40.000 adet ölü deri hücresi döker. Siz evde yürüdükçe, koltuğa oturdukça, hatta uyurken sağa sola döndükçe arkamızda görünmez bir deri bulutu bırakıyorsunuz. Kısacası, o çok titizlendiğiniz ev tozu aslında büyük oranda kendinizden oluşuyor!

Temizlik yaparken kullandığınız o bezler aslında birer "toz mıknatısı" yaratıyor.



Fizik dersindeki Coulomb Kanunu'nu hatırlayanlar? Kuru bir bezle veya mikrofiber havluyla sehpayı hunharca sildiğinizde, sürtünmeden dolayı o yüzeyde çılgın bir statik elektrik oluşturursunuz. Siz işinizi bitirip arkaya döndüğünüz an, havada asılı duran tüm tozlar "Aaa ne güzel zıt kutup!" diyerek o yeni sildiğiniz yüzeye jet hızıyla yapışır. Yani bazen temizlemek, toz çağırmaktır.

Tozlar yerçekimine meydan okuyor.

Ev tozlarının boyutu o kadar küçüktür ki (insan saçından kat kat ince), yere çökmeleri saatler sürer. Siz elektrik süpürgesiyle evi süpürürken veya toz alırken, milyarlarca toz taneciği havaya fırlar. Siz temizliği bitirip kahvenizi yudumlarken, havada asılı kalan o uyanık tozlar yavaş yavaş ve sinsice temiz yüzeylere çökmeye başlar.

Giydiğiniz o yumuşacık pijama takımı tam bir toz fabrikası!



Sadece derimiz değil, üzerimizdeki kıyafetler, battaniyeler ve halılar da sürekli dökülür. Siz her hareket ettiğinizde kıyafetlerinizden gözle görülmeyen binlerce lif kopar ve havaya karışır. Hele bir de evde tüylü bir dostunuz varsa, onun döktüğü tüyler ve dışarıdan getirdiği polenlerle birlikte toz partisi ikiye katlanır.

Peki ne yapacağız? Bu sonsuz döngüden kurtuluş yok mu?

Tamamen sıfırlamak imkansız. Çünkü yaşamaya ve deri dökmeye devam ediyoruz. Ama bu süreci yavaşlatacak birkaç tüyo var:

Toz alırken bezi hafif nemli tutun: Kuru bez elektriklenme yapar, nemli bez ise tozu hapseder.

Yukarıdan aşağıya kuralı: Önce yüksek rafları, en son yerleri temizleyin ki çöken tozları kaçırmayın.

Gliserin mucizesi: Toz aldığınız suya birkaç damla gliserin damlatın. Antistatik özelliği sayesinde tozların yüzeye yapışmasını günlerce geciktirir!