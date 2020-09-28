Ne marifetleri varmış! Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Folyoyu evsel amaçlarla kullanmanın en iyi yollarını bulduk. Hepsini okuyanlar makalenin sonunda bir de bonus görecekler.
Ütülemeden önce giysilerin altına burada görüldüğü gibi bir miktar alüminyum folyo koyun. Folyo çok hızlı ısınır ve bu, kıyafetlerinizi her iki taraftan da bu şekilde ütüleyebilirsiniz.
Makasınızı bilemeniz ve pastan kurtulmanız gerekiyorsa alüminyum folyoyu makasla kesin.
Pilleriniz bittiyse ve yenisi yoksa, biraz alüminyum folyo kullanın. Folyoyu bu talimata göre yerleştirin.
Yıkayıcıya çamaşırla birlikte birkaç folyo top koyun. Yıkandıktan sonra giysileriniz elektrik biriktirmeyecek, toz ve saç çekmeyecektir.
Alüminyum folyoyu top haline getirin ve ütü altındaki lekelere sürtün.
Aliminyum folyo, tuz, karbonat ve eski bir tişört işinizi görecektir. Bir kova içine alüminyum folyoyu kovanın tabanını kaplayacak şekilde serin. 1 / 4 ılık su, 1/2 bardak karbonat ekleyin ve 1 / 2 su bardağı tuz ekleyin. Rengi kararan gümüşleri koyun biraz bekletin ve ıslak bir bezle ovalayın.
Mobilyaları rahat hareket ettirmek için altına folyo parçası koyun. Kolayca kaydığını göreceksiniz.
Plastik bir poşeti kapatmanız gerekirse, poşetin ağzına bir parça folyo koyun ve üzerini ütüleyin.
Şaşırtıcı bir şekilde, dokunmatik ekranlar folyoya tepki veriyor. Bir kalemi folyo ile sararsanız, el yapımı bir kalem elde edebilirsiniz.
Biraz karbonatla diş macunu karıştırın ve bu karışımın kalın bir tabakasını bir folyo şeridin üzerine koyun. Şeridi dişlerinize uygulayın. (tabii bu her zaman yapmayın) Yarım saat sonra çıkarın ve ağzınızı iyice çalkalayın. Tabii bu her zaman yapmayın.
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