Ne marifetleri varmış! Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Folyoyu evsel amaçlarla kullanmanın en iyi yollarını bulduk. Hepsini okuyanlar makalenin sonunda bir de bonus görecekler.

AYNI ANDA İKİ TARAFTAN DA ÜTÜLEYİN

Ütülemeden önce giysilerin altına burada görüldüğü gibi bir miktar alüminyum folyo koyun. Folyo çok hızlı ısınır ve bu, kıyafetlerinizi her iki taraftan da bu şekilde ütüleyebilirsiniz.

MAKASINI KESKİNLEŞTİRİN

Makasınızı bilemeniz ve pastan kurtulmanız gerekiyorsa alüminyum folyoyu makasla kesin.

PİL ÖMRÜNÜZÜ UZATIN

Pilleriniz bittiyse ve yenisi yoksa, biraz alüminyum folyo kullanın. Folyoyu bu talimata göre yerleştirin.

GİYSİLERİNİZDEKİ STATİK ELEKTRİĞİ GİDERİN

Yıkayıcıya çamaşırla birlikte birkaç folyo top koyun. Yıkandıktan sonra giysileriniz elektrik biriktirmeyecek, toz ve saç çekmeyecektir.

ÜTÜYÜ TEMZİLEYİN

Alüminyum folyoyu top haline getirin ve ütü altındaki lekelere sürtün.

GÜMÜŞLERİ PARLATIN

Aliminyum folyo, tuz, karbonat ve eski bir tişört işinizi görecektir. Bir kova içine alüminyum folyoyu kovanın tabanını kaplayacak şekilde serin. 1 / 4 ılık su, 1/2 bardak karbonat ekleyin ve 1 / 2 su bardağı tuz ekleyin. Rengi kararan gümüşleri koyun biraz bekletin ve ıslak bir bezle ovalayın.