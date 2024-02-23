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Ne Rus, ne Suriyeli! Yabancı gelin sayısında zirvenin sahibi ülke değişti

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 13:23 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de geçen yıl 3 bin 716 Özbek kadın evlenirken, Özbek gelinler bu alanda zirveye yerleşti. Özbekler, 2015'ten beri bu alanda ilk sırada yer alan Suriyeli gelinleri geride bıraktı. İşte detaylar...

Ne Rus, ne Suriyeli! Yabancı gelin sayısında zirvenin sahibi ülke değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.

Uyruklarına göre incelendiğinde, 2014 sonrasında Özbek gelin sayısındaki artış dikkati çekti. Söz konusu yılda Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 3 bin 716'ya yükseldi. Böylece Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri (3 bin 519) geride bırakarak zirveye yerleştiler.

Özbekler ve Suriyelilerin ardından 2023'te Azerbaycan (2 bin 818), Rusya (2 bin 339), Almanya (2 bin 243) uyruklu kadınlar, Türkiye'de en çok evlilik yapan yabancı gelinler olarak öne çıktılar.

AKRABA-EVLILIKLERI-2023TE-AZALDI_16579

YABANCI DAMATTA İLK SIRADA ALMANLAR BULUNUYOR

Söz konusu veri setinin açıklanmaya başlandığı 2009'dan bu yana nikah masasına oturan yabancı erkekler sayısında ilk sırada Almanlar yer alıyor.

Türkiye'de evlenen Alman erkeklerin sayısı 2023 itibarıyla 1387 olurken, bu ülke uyruklu erkekleri Suriye (1219), Avusturya (326), Afganistan (316) ve Azerbaycan (254) uyruklular izledi.

Türkiye'de 2023 itibarıyla evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkek sayısı şöyle:

Uyruk - Kadın - Uyruk - Erkek

Özbekistan 3.716 Almanya 1.387

Suriye 3.519 Suriye 1.219

Azerbaycan 2.818 Avusturya 326

Rusya 2.339 Afganistan 316

Almanya 2.243 Azerbaycan 254

AA

Youtube


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