Ne soda ne de musluk suyu! Kırışıklıklara maden suyu ile meydan okuyun

“Güzellik minerali” olarak tanımlanan silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyunun, cildi canlandırarak, kırışıklıklarla savaştığını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatıyor. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı ve genç bir cilde kavuşabilir, kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz” diyor.
SAĞLIKLI BİR GENÇLİK İÇİN
Silisyumun vücudun gelişimi ve sağlıklı bir cilt kazanması için gerekli olan 25 element arasından 3’üncü sırada yer aldığına değinen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Mineral ve vitaminlerin vücut tarafından etkili şekilde emilmesine ve sindirilmesine destek olan silisyumun cilt sağlığı üzerindeki faydaları sayılamayacak kadar çok! Kolajen ve elastin liflerini güçlendirerek dokuların elastikiyetini sağlayan cilt dostu mineral, bu özelliğiyle cildi sıkılaştırıp kırışıklıkları önleyen bir etkiye sahip. Maden suyunda bolca bulunan silisyumun etkileriyle sağlıklı bir gençlik elde etmek mümkün” diyor.
BUZ KALIBINDA DONDURARAK HER SABAH KULLANIN
Günlük cilt bakımında maden suyunun pratik bir yöntemle uygulanabileceğini belirten Op.Dr. Evrim Uçkunkaya, “Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız” diye öneriyor.
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya maden suyunun cilt temizliğinde kullanım yöntemlerini ve yarattığı etkileri şöyle sıralıyor:
Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin gergin, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.
İçerisinde bulunan silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.
Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.
Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır.
Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya cilt temizliğinde maden suyu kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetliyor:
SODA DEĞİL MADEN SUYU
Satın aldığınız maden suyunun içerisinde nitrit ve amonyak olmamasına dikkat edin.
Maden suyunun içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz. Ancak, marketlerde satılan limon aromalı maden suyundan kaçının! Meyveli ve aromalı maden sularını cilt bakımında kullanmayın!
Maden suyu ile yüzünüzü temizlerken aşırı bir yanma oluyorsa, maden suyunu biraz bekletip gazını kaçırdıktan ılık olarak uygulayın.
Hassas ciltlerde nadiren de olsa alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Kullanmadan önce bileğinizin içinde deneme yapın.
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