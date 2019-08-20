Ne soda ne de musluk suyu! Kırışıklıklara maden suyu ile meydan okuyun

“Güzellik minerali” olarak tanımlanan silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyunun, cildi canlandırarak, kırışıklıklarla savaştığını vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatıyor. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı ve genç bir cilde kavuşabilir, kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz” diyor.

SAĞLIKLI BİR GENÇLİK İÇİN

Silisyumun vücudun gelişimi ve sağlıklı bir cilt kazanması için gerekli olan 25 element arasından 3’üncü sırada yer aldığına değinen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Mineral ve vitaminlerin vücut tarafından etkili şekilde emilmesine ve sindirilmesine destek olan silisyumun cilt sağlığı üzerindeki faydaları sayılamayacak kadar çok! Kolajen ve elastin liflerini güçlendirerek dokuların elastikiyetini sağlayan cilt dostu mineral, bu özelliğiyle cildi sıkılaştırıp kırışıklıkları önleyen bir etkiye sahip. Maden suyunda bolca bulunan silisyumun etkileriyle sağlıklı bir gençlik elde etmek mümkün” diyor.