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Ne Suriyeli ne Afgan ne de Türk... Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

04.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli, Afgan ve Türk dilencilerin mesken tuttuğu Taksim'de, zabıtalar tarafından dilencilik yaparken yakalanan kişinin uyruğu şaşkına çevirdi. Beyoğlu Zabıta Amirliği’ne götürülen dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yurt dışından ithal dilenci, “Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

Şaşkına çeviren olay akşam saat 18.00’da Taksim’de meydana geldi. Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı. Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği’ne götürüldü. Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Dilenci konuşmasında, “Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

İHA

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taksim
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