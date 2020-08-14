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"Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum" diyenlere önemli uyarı! Fotoğraf çekerek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı beslendiğinizi, kendinizi en sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum bıraktığınızı ve egzersiz yaptığınızı düşünebilirsiniz. Öyleyse neden kilo veremiyorsunuz? Mutlaka bilmediğiniz ve beslenmenizde, yaşam tarzınızda olmazsa olmaz denen kritik noktaları atlıyor olabilirsiniz. "Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum!" diyenlerdenseniz aradığınız tavsiyeleri yazımızda bulabilirsiniz.

"Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum" diyenlere önemli uyarı! Fotoğraf çekerek...

İyi besleniyor ve egzersiz yapıyor ama kilo vermiyor musunuz? Umutsuz bir şekilde forma girme girişimleri sinir bozucu olabilir. O çok sevdiğiniz tatlıları, hamburgerleri yiyen kurşun kalem zarifliğinde bir arkadaşınız vardır. Siz de sürekli salata yiyerek, tatlıları reddederek ve her gün üç kez, beş kat merdiven çıkarak kilo vermeye çalışırsınız. Yine de tartıya çıktığınızda kilo kaybı göremezsiniz. "Ama ben o kadar yemiyorum!" dediğinizi duyar gibiyiz. Demek bir yerlerde eksik ya da yanlış bir şeyler var. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

NEDEN KİLO VEREMİYORUM?

Kilo verememenizin birçok sebebi olabilir. Buna sebep olabilecek noktaları ve yapabileceklerinizi sizler için açıklamaya çalıştık.

  • Yediklerinizi yazın: Kilo vermeye çalışıyorsanız, farkındalık inanılmaz derecede önemlidir. Çoğu insanın gerçekte ne kadar yedikleri konusunda hiçbir fikri yoktur. Araştırmalar, diyetinizi takip etmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Yemek günlükleri kullanan veya yemeklerinin fotoğrafını çeken kişiler, kullanmayanlara göre daha kolay kilo verirler.

  • Protein içeren besinler tüketin: Protein, kilo vermek için en önemli besindir. Metabolizmayı hızlandırabilir ve otomatik olarak günde birkaç yüz kalori daha az tüketmiş olursunuz. Ayrıca protein, iştahı düzenleyen hormonlar üzerindeki etkilerinden dolayı, istek ve atıştırma arzusunu büyük ölçüde azaltabilir. Aynı zamanda kilo alımını önlemeye de yardımcı olur. Kahvaltı, protein yüklemeniz gereken en önemli öğündür. Araştırmalar, yüksek proteinli bir kahvaltı yapanların daha tok olduğunu ve gün boyunca yemek yemeğe karşı daha az istek duyduğunu doğruluyor.

  • Fazla kalori içeren besinlerden uzak durun: Kilo vermekte zorlanan insanların büyük bir kısmı çok fazla kalorili yiyecek tüketiyor. Bunun sizin için geçerli olmadığını düşünebilirsiniz. İnsanların kalori alımlarını önemli miktarda hafife alma eğiliminde olduklarını unutmayın. Yiyeceklerinizi tartmayı ve bir süre kalorilerini hesaplamayı deneyebilirsiniz. Hayatınızın geri kalanında kalori hesaplamak ve her şeyi tartmak zorunda olacağınızı düşünmeyin. Ne kadar yemeniz gerektiğine dair bir fikir edinmek ve bir düzen oluşturmak için birkaç ayda bir, 1 haftayı geçmeyecek bir program yapmanız, yeme düzeninizi değiştirmenizde yararlı olacaktır.

  • Diyetinizde işlenmiş gıda bulundurmayın: Yiyecek kalitesi de, en az miktarı kadar önemlidir. Sağlıklı yiyecekler yemek sağlığınızı iyileştirebilir ve iştahınızı düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu yiyecekler, işlenmiş muadillerinden çok daha doyurucu olma eğilimindedir. Sağlıklı gıdalar olarak etiketlenen birçok işlenmiş gıdanın gerçekten sağlıklı olmadığını unutmayın. Mümkün olduğunca bütün ve tek bileşenli yiyecekler tüketmeye çalışın.

  • Vücudunuza fayda sağlayacak egzersizler yapın: Ağırlık çalışması, pilates ve yoga gibi çeşitli egzersiz tekniklerinin tadını çıkarın.
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