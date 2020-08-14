"Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum" diyenlere önemli uyarı! Fotoğraf çekerek...

İyi besleniyor ve egzersiz yapıyor ama kilo vermiyor musunuz? Umutsuz bir şekilde forma girme girişimleri sinir bozucu olabilir. O çok sevdiğiniz tatlıları, hamburgerleri yiyen kurşun kalem zarifliğinde bir arkadaşınız vardır. Siz de sürekli salata yiyerek, tatlıları reddederek ve her gün üç kez, beş kat merdiven çıkarak kilo vermeye çalışırsınız. Yine de tartıya çıktığınızda kilo kaybı göremezsiniz. "Ama ben o kadar yemiyorum!" dediğinizi duyar gibiyiz. Demek bir yerlerde eksik ya da yanlış bir şeyler var. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

NEDEN KİLO VEREMİYORUM?

Kilo verememenizin birçok sebebi olabilir. Buna sebep olabilecek noktaları ve yapabileceklerinizi sizler için açıklamaya çalıştık.