"Ne yapsam bir türlü geçmiyor" diyenler için egzamaya karşı etkili ve doğal çözüm önerileri!

Egzama hastalığı, tıpta atopik dermatit olarak adlandırılıyor. Stres, genetik yatkınlık, yanlış kıyafet seçimi ve yanlış beslenme kaynaklı gelişebilen egzama bulaşıcı bir hastalık değil. Cilt yüzeyinde olabileceği gibi genelde parmak araları, deri kıvrımları ve hassas bölgelerde görülüyor. Çalışırken, günlük aktivitelerinizi yaparken ya da gece uyurken ani kaşıntı ve yanma hissiyle kendini belli eden egzama, hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Neyse ki egzama hastalığını iyileştirebileceğiniz doğal tedavi yöntemleri mümkün. Gelin, egzama için doğal tedavi önerilerini inceleyelim.

SEBZE VE BİTKİLERDEN FAYDALANIN

Ciltte yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkisiyle bilinen aloe vera jeli, egzama tedavisinde de kullanılıyor. Aloe vera, iltihap giderici ve enfeksiyon önleyici etkisiyle egzamanızı yatıştırabilir. Aloe vera jelini bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ve kurumasını bekleyin. Ardından ılık su ile cildinizi temizleyin.

Ferahlatıcı etkisiyle bilinen bir diğer yardımcınız ise salatalık. Buz dolu bir kabın içine dilimlediğiniz salatalıkları koyarak bir süre bekletin. Daha sonra salatalık dilimlerini egzamalı bölgelerin üzerine koyun.

DUT KÜRÜ UYGULAYIN

Öncelikle yarım litre suyu tencerede kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz kuru dutu atarak bir süre hafif ateşte kaynatın.

Yakmayacağından emin olduktan sonra ellerinizi dinlenmeye aldığınız karışımın içine daldırın.

Egzamalı ellerinizi suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.

1 saat sonra elinizi sadece su ile durulayın.

Haftada 3 kez uygulayın. 2 hafta içerisinde sonuç alacaksınız!

SANDAL AĞACINDAN FAYDALANIN

Egzamanın oluşturduğu yaraların iyileştirilmesinde kullanılan sandal ağacı tozu aynı zamanda egzama kaynaklı ağrıları da gideriyor.