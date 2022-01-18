"Ne yapsam bir türlü geçmiyor" diyenler için egzamaya karşı etkili ve doğal çözüm önerileri!

Egzama hastalığı, tıpta atopik dermatit olarak adlandırılıyor. Stres, genetik yatkınlık, yanlış kıyafet seçimi ve yanlış beslenme kaynaklı gelişebilen egzama bulaşıcı bir hastalık değil. Cilt yüzeyinde olabileceği gibi genelde parmak araları, deri kıvrımları ve hassas bölgelerde görülüyor. Çalışırken, günlük aktivitelerinizi yaparken ya da gece uyurken ani kaşıntı ve yanma hissiyle kendini belli eden egzama, hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Neyse ki egzama hastalığını iyileştirebileceğiniz doğal tedavi yöntemleri mümkün. Gelin, egzama için doğal tedavi önerilerini inceleyelim.
Ciltte yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkisiyle bilinen aloe vera jeli, egzama tedavisinde de kullanılıyor. Aloe vera, iltihap giderici ve enfeksiyon önleyici etkisiyle egzamanızı yatıştırabilir. Aloe vera jelini bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ve kurumasını bekleyin. Ardından ılık su ile cildinizi temizleyin.
Öncelikle yarım litre suyu tencerede kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz kuru dutu atarak bir süre hafif ateşte kaynatın.
Yakmayacağından emin olduktan sonra ellerinizi dinlenmeye aldığınız karışımın içine daldırın.
Egzamalı ellerinizi suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.
1 saat sonra elinizi sadece su ile durulayın.
Egzamanın oluşturduğu yaraların iyileştirilmesinde kullanılan sandal ağacı tozu aynı zamanda egzama kaynaklı ağrıları da gideriyor.
1 tatlı kaşığı sandal ağacı tozunu 1 tatlı kaşığı kafuru ile karıştırın, ardından tercihinize göre 1 tatlı kaşığı gül suyu veya normal su ekleyin.
Macun kıvamındaki karışımı egzamalı bölgeye yavaşça sürün. Bir süre beklettikten sonra su ile durulayın.
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