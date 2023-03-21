NE ZAMAN ORUÇLUYUZ? Sahura hangi gün kalkacağız? İşte ilk sahur ve iftar günü

Rahmet, bereket ve oruç ayı olan Ramazan için sadece günler kaldı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Ramazan ayı bu yıl 23 Mart 2023 tarihinde başlamış olacak. Peki, İlk oruç ne zaman? Sahura hangi gün kalkacağız? İşte ilk sahur ve ilk iftar günü tarihi hakkında tüm merak edilenler...

NE ZAMAN ORUÇLUYUZ?

11 ayın Sultanı Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Bu yıl Ramazan ayı mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak açıklandı.

SAHURA HANGİ GÜN KALKACAĞIZ?

Diyanet tarafından açıklanan tarihlere göre; ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak.

BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.

Buna göre;

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

