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Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti!

21.10.2023 23:04 | Son Güncelleme:
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Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti. Kısakürek'in cenazesi yarın aile kabristanına defnedilecek.

Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti!

Büyük Doğu Yayınları sahibi, NFKKAV Mütevelli Heyeti Başkanı; Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti.

Vakfın sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada Kısakürek'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.


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