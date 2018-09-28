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"Necip Fazıl Ödülleri 2018"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

"Necip Fazıl Ödülleri 2018"

İSTANBUL (AA) - Şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Necip Fazıl Ödülleri'nin, Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti, ödüle layık görülen isimleri açıkladı.

Değerlendirme neticesinde eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 7 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü

"Necip Fazıl Şiir Ödülü" şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan Arif Ay'a, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü" de yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul'a verilecek.

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar nedeniyle "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü", Prof. Dr. Muhammed Harb ise öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"nü alacak.

Yasemin Karahüseyin'e yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, Fatih Baha Aydın'a da dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle ve bir kültür romanı olan Bihaber’de ironinin gücünü ustalıkla kullanmasıyla "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" verilirken, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan Prof. Dr. Nevzad Atlığ'a ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü" takdim edilecek

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Necip Fazıl Kısakürek Necip Fazıl Ödülleri Star gazetesi

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