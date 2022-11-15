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  4. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi! Son hali dikkat çekti

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi! Son hali dikkat çekti

15.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi. Hasköy Bölge Mahkemesi, Mustafa Levent Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşmayı 21 Kasım'a erteledi. Levent Göktaş'ın görüntüsündeki değişiklik ise dikkat çekti.

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi! Son hali dikkat çekti

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi. Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

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AVUKATLARI 'UYGUN DEĞİL' DEMİŞTİ

Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı. Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti.

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Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

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AA

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme! Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme!

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kalp krizi Necip Hablemitoğlu levent göktaş

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